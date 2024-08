Masz rejestrację z cyfrą 0? No to klops. Na twoim miejscu przerejestrowalibyśmy auto

Choć niektórzy w ogóle nie zwracają uwagi na to, jakie cyfry widnieją w ich dowodach rejestracyjnych, inni postrzegają niektóre jako... pechowe. Na co zwrócić uwagę? Sprawdź też, na jakie inne jeszcze przesądy możesz się natknąć. Nie zapomnij, tylko by podchodzić do nich z dystansem i przymrużeniem oka.

Co oznacza 0 na tablicy rejestracyjnej? Niektórzy uznają cyfrę za zły omen

Niektórzy zamawiają indywidualne tablice rejestracyjne, bo chcą, by były wyjątkowe. Dla innych zaś oznaczenie nie ma większego znaczenia i biorą to, co los im przyniesie. Choć powszechnie w naszej kulturze za pechową liczbę uznajemy 13, problemem mogą być również inne. Przykładowo, w Chinach najgorszym omenem jest 4, która w wymowie brzmi podobnie do słowa oznaczającego śmierć.

Okazuje się, że również i 0 nie wróży wiele szczęścia. Może być postrzegana jako nic, czyli coś, co prowadzi do nicości. Choć niektórzy, chcąc zmienić wygląd cyfry, stawiają w środku niewielką kropkę, miej na uwadze, że nie można tak robić.

Co przynosi pecha w aucie? Zwróć uwagę na kilka przesądów

Oprócz tablicy rejestracyjnej z cyfrą 0 jest też kilka innych przesądów, które dotyczą samochodów i motoryzacji.

Podepcz prawo jazdy. Niektórzy uważają, że działa to na szczęście przed pierwszą jazdą samochodem. Warto jednak uważać, by nie zniszczyć blankietu!

Niektórzy uważają, że działa to na szczęście przed pierwszą jazdą samochodem. Warto jednak uważać, by nie zniszczyć blankietu! Czarny kot na drodze. Zwierzę, które przebiegnie przez drogę, według niektórych może zwiastować nieszczęście.

Zwierzę, które przebiegnie przez drogę, według niektórych może zwiastować nieszczęście. Nie zostawiaj śmieci w samochodzie. Są osoby, które uważają, że działanie przyciąga niepowodzenia w finansach.

Są osoby, które uważają, że działanie przyciąga niepowodzenia w finansach. Poszukaj monet w samochodzie. Jeśli wypadły, a później je znajdziesz, mogą zwiastować szczęście.

