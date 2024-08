Samochody z klimatyzacją już dawno stały się normą, dlatego większość kierowców korzysta z tego udogodnienia podczas jazdy. Warto pamiętać jednak o kilku zasadach, aby uniknąć problemów zdrowotnych. Odpowiednie użytkowanie oraz dbanie o klimę może uchronić nas przed wieloma nieprzyjemnościami.

Jak nie zachorować od klimatyzacji? Przede wszystkim użytkujmy ją z głową

Niektórzy ludzie są szczególnie wrażliwi na gwałtowne zmiany temperatury. W ich przypadku nawet krótkie kontakty z nawiewem mogą skończyć się chorobą. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, należy korzystać z klimatyzacji z rozwagą. Poniżej znajdziesz kilka prostych porad, które warto wcielić w życie podczas podróży w upalne dni.

Po wejściu do rozgrzanego samochodu otwórz wszystkie okna oraz drzwi i przewietrz wnętrze. Następnie włącz klimatyzację, ustawiając umiarkowaną temperaturę. W razie potrzeby stopniowo możesz ją zmniejszać, jednak rób to stopniowo. Dzięki temu unikniesz szoku termicznego wywołanego gwałtownym ochłodzeniem.

Jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiednie ustawienie nawiewów. Zawsze powinny być skierowane w stronę deski rozdzielczej lub okien. Jeśli ustawisz je bezpośrednio na siebie lub innych pasażerów, zimny strumień powietrza może zafundować wam problemy z gardłem czy zatokami.

Unikaj zbyt dużej różnicy temperatur między zewnętrzem a wnętrzem samochodu. Nigdy nie powinna ona przekraczać 5 stopni.

Zadbaj o regularne czyszczenie klimatyzacji, gdyż zanieczyszczona może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia.

klimatyzacja Petr Smagin / Getty Images/iStockphoto

Jak dbać o klimatyzację w aucie? Regularne czyszczenie to podstawa

Aby klimatyzacja w samochodzie działała sprawnie i była bezpieczna dla zdrowia, regularnie wymieniaj filtr kabinowy, który zatrzymuje zanieczyszczenia z powietrza dostającego się do wnętrza pojazdu. Co najmniej raz do roku odwiedzaj warsztat, gdzie specjaliści sprawdzą szczelność układu, stan czynnika chłodzącego oraz wyczyszczą parownik i skraplacz. Nie zapominaj o odgrzybianiu systemu. Zapobiega to rozwojowi pleśni, bakterii i nieprzyjemnym zapachom. Nawet zimą warto uruchamiać klimatyzację na kilka minut, by utrzymać elastyczność uszczelek i zapobiec wysychaniu elementów układu. Dzięki takiemu postępowaniu uchronisz się przed reakcjami alergicznymi lub infekcjami. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.