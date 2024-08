Olej należy wymieniać w samochodzie co najmniej raz w roku. Gdy nadchodzi ten czas, wielu ich właścicieli udaje się do mechanika. Od zawsze bowiem wiadomo, że starsze silniki posłużą nam dłużej, jeśli będą "karmione" dobrze dobranym olejem. Czasem jednak może się zdarzyć, że mają miejsce nieuczciwe praktyki względem klientów. Na co zwrócić uwagę? Na co uważać?

Jaki olej wybrać? Uważaj na polecenia mechaników i dokładnie je zweryfikuj, zanim podejmiesz decyzję

Czasem osobom, które naprawiają nasze samochody, ufamy praktycznie bezgranicznie. To może się jednak okazać zgubne. Prosisz mechanika o pomoc w wyborze najlepszego oleju? No to lepiej uważaj. Niestety zdarza się, że proponują klientom taki, na którym po prostu mają największą marżę, bądź starają się sprzedać jak najwięcej jednego konkretnego rodzaju, bo łączy ich umowa z daną firmą od oleju.

W takim przypadku dużo lepszym pomysłem jest skorzystanie z pomocy wyszukiwarki oleju. Znajdziesz ją na różnych stronach firm, sprzedających produkty tego typu. Wystarczy, że wpiszesz odpowiednie informacje o samochodzie (model, wersję, rocznik i przebieg), a system dobierze odpowiednie opcje.

Jak często wymieniać olej w samochodzie?

Czy przy wymianie oleju trzeba wymienić filtr? Nie daj się nabić w butelkę

Mechanik mówi, że filtra nie trzeba jeszcze wymieniać? Nie daj się nabić w butelkę i miej na uwadze, że powinno się to robić za każdym razem, gdy wymieniamy olej. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, jak ważna jest jakość tego elementu. Jeśli na nim oszczędzisz, wkrótce może się okazać, że dochodzi do wycieków, a wtedy naprawa będzie kosztowniejsza niż wymiana zwykłego elementu. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.