Czasem może nam się wydawać, że o samochodach, a zwłaszcza o swoich wiemy już wszystko, jednak przy różnych okazjach okazuje się, że to nieprawda. Tak może być też w przypadku różnych kontrolek, które z nieznanych nam przyczyn zaczynają się świecić. Co oznacza kontrolka samochód z kluczykiem? Sprawdź, a więcej już się nie zaskoczysz.

Co to za kontrolka auto z kluczem? Przekazuje kierowcom ważną informację

Kontrolka samochód z kluczykiem najczęściej występuje w dole obrotomierza na desce rozdzielczej. Zapalenie żółtego lub czerwonego światła sugeruje awarię immobilizera, który stanowi zabezpieczenie antykradzieżowe. Jeśli został uszkodzony, mimo kręcenia rozrusznika może nie dochodzić do odpalenia silnika.

Co oznacza kontrolka samochód z kluczykiem? Awaria nie musi być groźna

Może się jednak zdarzyć, że zapalenie ikonki auta z kluczem nie świadczy o poważnej awarii, a o prostej do naprawienia usterce. O jakiej na przykład? Mowa tu o zwykłym rozładowaniu baterii w kluczyku, co jest naturalnym procesem. W tym przypadku warto po prostu sięgnąć po zapasowy kluczyk i sprawdzić, czy po jego użyciu kontrolka również będzie się świecić. Jeśli nie, będziesz mieć już świadomość, o co chodzi.

Jeśli wypróbujesz ten sposób i kontrolka dalej będzie się świecić, może to być rzeczywiście kłopot ze wspomnianym już immobilizerem. W takim przypadku szybko umów się na termin do warsztatu, by specjaliści sprawdzili, o co chodzi. Naprawa, choć może nie potrwać długo, może okazać się kosztowna. Według niektórych wynosi nawet ponad 1000 zł. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.