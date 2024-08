W związku ze wzrostem kosztów związanych z produkcją dokumentów pojawiła się propozycja, by podnieść ceny za wyrobienie prawa jazdy oraz wydanie tablic i dowodów rejestracyjnych. Ile mogą wynieść podwyżki? W niektórych przypadkach mowa nawet o 100 proc.

Ile trzeba zapłacić za wyrobienie prawa jazdy? Nawet 50 proc. podwyżki

Jak podaje portal se.pl, wedle wstępnych propozycji Resortu Infrastruktury, opłata za wydanie krajowego prawa jazdy miałaby wzrosnąć od 47 do 50 procent. Obecnie koszt wyrobienia blankietu to 100,50 zł, zarówno w przypadku nowych kierowców, którzy robią to pierwszy raz, jak i duplikatów czy wymian. W przypadku międzynarodowego prawa jazdy ważnego 3 lata, które ma formę niewielkiej książeczki, mowa nawet o 100-procentowej podwyżce. Czyli zamiast 35 zł, byłoby to 70 zł. Przy okazji warto przypomnieć, że nawet bezterminowe prawa jazdy (czyli bez daty w punkcie 4b oraz z tyłu tabelki pod numerem 11 na blankiecie) wydane przed 18 stycznia 2013 roku, już za kilka lat będzie trzeba wymienić. Proces zacznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku.

Fot. Archiwum prywatne

Pojawiła się również propozycja, by zwiększyć opłaty za wydanie tablic i dowodów rejestracyjnych, jednak nie są znane szczegóły. Ile zapłacisz za nie aktualnie?

Za komplet tablic rejestracyjnych bez naklejek legalizacyjnych - 80 zł,

Za jedną tablicę - 40 zł,

Wyrobienie dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego - 54,50 zł,

Wyrobienie dowodu rejestracyjnego z pozwoleniem czasowym - 73,50 zł.

Rosnące koszty powodem planowanych podwyżek. Decyzja jeszcze nie zapadła

Propozycja zmiany wysokości opłat jest odpowiedzią na rosnące koszty związane z wytworzeniem dokumentów przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW). Jak tłumaczy dyrektorka Departamentu Transportu Drogowego MI Renata Rychter, te w przeciągu 12 lat wzrosły nawet o 47 proc. - O tyle realnie zmniejszyła się różnica, która zostaje organom rejestrującym na pokrycie wydatków związanych z rejestracją pojazdów - powiedziała. Na ten moment nie wiadomo, czy pomysł wejdzie w życie, gdyż ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.