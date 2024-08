Przerażają cię ceny paliw? Tak kierowcy mogą płacić dużo mniej. Kilka trików

Przy cenach paliw bardzo duże znaczenie ma... lokalizacja. Czasem w obrębie kilku kilometrów cena na litrze benzyny lub oleju napędowego może się różnić nawet o kilkadziesiąt groszy. Zdecydowanie najdrożej jest na stacjach przy drogach szybkiego ruchu. To imponujące punkty, które przyciągają kierowców lokalizacją, miejscem na odpoczynek, a także bardzo szeroką ofertą gastronomiczną. Dla kogoś, kto pokonuje długą trasę i czuje się zmęczony, to idealne miejsce na postój na trasie. Można nie tylko zatankować auto, ale także się zrelaksować albo coś zjeść.

Jak płacić mniej za paliwo? Czasem wystarczy zjechać z trasy

Za wygodną lokalizację trzeba jednak zapłacić. Przy drogach ekspresowych i autostradach za paliwo płacimy najwięcej. Jeśli zależy wam na oszczędnościach i macie trochę czasu, to warto w nawigacji wyszukać mniejszej stacji kawałek od trasy szybkiego ruchu. Nadłożycie kilka kilometrów i stracicie trochę czasu, ale różnica w cenie na litrze paliwo będzie wynosić kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt groszy. Przy dłuższych trasach oszczędność może być spora.

Również w mieście da się znaleźć stacje, które oferują dużo niższe ceny. Tak do siebie ściągają klientów duże markety. Stacje paliw przy sklepach zawsze kuszą niskimi cenami. Wiele osób decyduje się na tańsze tankowanie przy okazji zakupów. Tutaj też trzeba się liczyć, że tankowanie zajmie nam więcej czasu. Zwykle do dystrybutorów są kolejki samochodów. Na klasycznych stacjach na tankowanie raczej się nie czeka, na stacji dużej sieci handlowej to częste. Oszczędzamy złotówki, ale zajmie to więcej czasu. Coś za coś.

Warto zainteresować się programem lojalnościowym

Nie chcemy tu reklamować żadnej konkretnej sieci stacji, ale praktycznie wszystkie mają w swojej ofercie jakiś program lojalnościowy, w którym kierowca może zbierać punkty za tankowanie, a potem je wydawać na przeróżne rzeczy. Czasem to właśnie to zniżki na paliwo. Ale nie tylko.

Mamy teraz wakacje. Stacje benzynowe prześcigają się w promocjach. Dla posiadaczy swojej aplikacji przygotowały specjalne oferty, które pozwalają zatankować taniej. To czasem nawet kilkadziesiąt groszy na litrze. Oczywiście taka obniżka obwarowana jest warunkami, najczęściej limitem tankowania, ale jeśli wybieracie się w wakacyjną trasę, to zawsze w kieszeni zostaną dodatkowe złotówki, które będzie można wydać podczas urlopu. Stacje benzynowe takie promocje szykują nie tylko na wakacje, ale też majówkę i inne długie weekendy. Warto to śledzić.

Twoje nawyki mają wpływ na zużycie paliwa. Im mniejsze, tym płacisz mniej

Wydatki na paliwo można zmniejszyć także ograniczając zużycie paliwa swojego samochodu. I wcale nie trzeba stać się mistrzem zakonu ecodrivingu. Czasem wystarczy zmiana nawyków, a spalanie wyraźnie spadnie. Jak zrobić to najłatwiej?

Przestrzegaj przepisów. Jeśli do przestrzegania ograniczeń prędkości nie skłania was bezpieczeństwo, to może to zrobi portfel. Na drogach szybkiego ruchu prędkość ma ogromny wpływ na zużycie paliwa. Większość samochodów projektowana jest z myślą o długiej jeździe ze 120 km/h na liczniku. Powyżej tej prędkości spalanie zaczyna mocno wzrastać. Dobrze wiemy, że wielu polskich kierowców jeździ dużo szybciej... Jeśli zaczniecie jechać przepisowo, to nagle się okaże, że wasz samochód jest dużo oszczędniejszy.

Zmieniaj biegi w rozsądny sposób. Większość samochodów sugeruje kierowcy, kiedy wrzucić wyższy bieg i warto spróbować ich posłuchać. Zwykle auta chcą to robić trochę za wcześnie, ale niepotrzebna jazda na niskich biegach, przekłada się na wyższe spalanie. O ile nie chcecie jechać bardzo dynamicznie, to warto szybciej wrzucać wyższy bieg.

Nie piłuj samochodu i bądź spokojny. No właśnie "sportowa" jazda może i sprawiać frajdę, ale regularne utrzymywanie wysokich obrotów i wciskanie mocne gazu, to dużo wyższe zużycie paliwa.

Płynna jazda i przewidywanie to klucz do sukcesu.

Kierowca ma wiele sposobów, żeby choć trochę zaoszczędzić na paliwie. Oczywiście na same ceny paliw większego wpływu nie mamy, ale już na styl jazdy, a także wybór miejsca, gdzie podjedziemy do dystrybutora - już tak. Każdy kto szuka oszczędności za kierownicą, powinien pomyśleć o jednym z tych sposobów.