Kierowcy lubią gwarancję także na auta używane. Toyota ze wzrostem sprzedaży o jedną trzecią

Producenci motoryzacyjni w XXI wieku jeszcze mocniej rozumieją to, że zarabiać można nie tylko na sprzedaży aut nowych. Kluczowym rynkiem dla dealerów staje się dziś także rynek wtórny. Coraz częściej przysalonowe komisy oferują zatem samochody z gwarancją. A zainteresowanie nimi jest ogromne.

Toyota sprawdza 145 punktów w autach używanych

Komisy dealerskie zapełniają się pojazdami. Źródła ich pochodzenia są przede wszystkim dwa. Po pierwsze są to auta zwrócone przez kierowców po okresie najmu długoterminowego. Po drugie są to samochody, które prowadzący zostawiają w rozliczeniu podczas zakupu nowych modeli. Dealerzy sprawdzają historię i stan techniczny kupowanych pojazdów. Są zatem pewni, że auta te okazją się godne uwagi. A na dowód tego zaczęli dawać na nie gwarancje mechaniczne. Dla przykładu w ramach programu Toyota Pewne Auto nabywca otrzymuje roczną ochronę, a do tego szeroki pakiet form finansowania zakupu.

Kontrola przedzakupowa w przypadku programu Toyota Pewne Auto składa się z inspekcji analizującej 145 punktów w pojeździe. Elementem oględzin jest także jazda testowa. Dopiero na tej podstawie oceniany jest stan pojazdu i dokonywana jest jego wycena.

Wzrost o jedną trzecią. Połowa sprzedanych używek to hybrydy

Gwarancja na auto używane czyni cuda. Przede wszystkim daje nową jakość na rynku. Samochód jest sprawdzony. Firma ręczy za to swoją renomą. Inaczej niż w komisach niezrzeszonych. Tak, taki pojazd okazuje się droższy. Ale pewność musi mieć swoją cenę. Tak przynajmniej uznaje coraz większa ilość kierowców. Bo Toyota ze swoim programem Pewne Auto ogłasza właśnie kolejny sukces. 82 salony japońskiej marki w całej Polsce między styczniem a czerwcem 2024 r. sprzedały w sumie 18 119 pojazdów używanych. To oznacza wzrost rok do roku o 30 proc.

W programie Toyota Pewne Auto szczególną popularnością cieszy się oczywiście... Toyota. Aż 85 proc. z przeszło 18 tys. pojazdów miało logo tej firmy na masce. Jeżeli chodzi o popularność modeli, na pierwszą trójkę składa się Corolla, Yaris i C-HR. Wyliczenia przygotowane przez Toyotę prowadzą do jeszcze jednego wniosku. Połowa samochodów z programu Toyota Pewne Auto to hybrydy.