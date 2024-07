To się nazywa okazja. Podlaska Skarbówka sprzedaje Porsche GT3 RS, Bentleya i BMW M4

Na licytacjach urzędów skarbowych można znaleźć perełki, ale to, co na licytację wystawił suwalski Urząd Skarbowy to prawdziwy hit. Bez wątpienia gwiazdą lipcowego przetargu będzie bardzo rzadkie i pożądane wśród kolekcjonerów Porsche GT3 RS czwartej generacji. Czterolitrowy bokser pracujący za plecami kierowcy ma moc 500 KM, auto ma orurowanie usztywniające karoserię, ale też zwiększające bezpieczeństwo, a na osiągnięcie pierwszej setki potrzebuje 3,3 sekundy – prędkość maksymalna to 310 km/h. To auto, któremu bliżej do pojazdów torowych niż ulicznych, a ponadto jego produkcja jest mocno limitowana.

Trudno się zatem dziwić, że wartość wystawionego do licytacji przez skarbówkę GT3 RS z 2016 roku oszacowano na 1,1 mln złotych. Jednak najlepsze jest to, że cena wywoławcza jest w tym przypadku o blisko 300 tys. niższa. Chętni na zakup tego egzemplarza będą musieli wyłożyć co najmniej 824 250 zł. Sprzedaż będzie odbywać się w formule przetargu niejawnego - wygrywa najwyższa złożona oferta. Samo wadium umożliwiające przystąpienie do zakupu wynosi w tym przypadku blisko 110 tys. złotych. Jest jeden haczyk – auto nie ma kluczyków i nie można go otworzyć, a US nie odpowiada za jego wady ukryte.

Porsche 911 GT3 RS US w Suwałkach

Urząd Skarbowy sprzedaje też Bentleya i BMW M4

W tym samym przetargu podlaskiego Urzędu Skarbowego znalazły się także trzy inne wyjątkowe samochody. Co ciekawe wszystkie z nich pochodzą z tego samego roku – 2016. Kupić będzie można m.in. nie mniej rzadkiego niż Porsche GT3 RS, Bentleya Continentala GT z 6-litrowym silnikiem o mocy 582 koni mechanicznych i przyspieszający od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,5 sekundy. Bentley jest od lat ręcznie składany w fabryce w Crewe w Wielkiej Brytanii. To auto wyceniono na 532 tys. zł, ale jego cena wywoławcza jest o ponad 130 tys. zł niższa i wynosi 398 850 zł.

BENTLEY Continental GT 6.0 US w Suwałkach

Kolejne auto to BMW M4 z 2016 roku. Pod maską pracuje 3-litrowy, 6-cylindrowy silnik rzędowy z technologią M TwinPower Turbo, Auto ma moc 431 KM i 550 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 4,1 sekundy, a prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Cena rynkowa to ok. 215 tys. zł – wywoławcza 161 700 zł.

BMW M4 US w Suwałkach

Ostatnim autem sprzedawanym pod koniec lipca w suwalskim US, będzie babyPorsche, czyli Cayman 718. Samochód w kolorze żółtym także jest z rocznika 2016 i podobnie jak 911 GT3 RS nie ma kluczy. Ten egzemplarz wyceniono na 186 tys. zł, a jego cena wywoławcza to 139 725 zł.

Porsche Cayman 718 US w Suwałkach

Przetarg odbędzie się 31 lipca o godzinie 10:30 w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach przy ulicy 1 Maja 2a. Wygra najwyższa pisemna oferta złożona w dniach 25-30 lipca w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach. Samochody będzie można oglądać w dniu 25 lipca 2024 roku od godz. 10:00 do godz.13:00 w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym Delegatura w Suwałkach ul. Raczkowska 183.

Urząd skarbowy zaznacza, że nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości, nie udziela gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.