Warszawscy urzędnicy odpowiedzialni za sieć dróg w stolicy przypominają, że nie samym asfaltem drogowiec żyje. Stąd na liście tegorocznych letnich inwestycji nie zabrakło planowanych napraw chodników, dróg rowerowych, przejść naziemnych czy sygnalizacji świetlnej. Z perspektywy kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej kluczowe są jednak plany sporych remontów kilkunastu ulic w mieście. Latem trzeba się liczyć z nowymi objazdami i zmianami tras.

Prócz dużych inwestycji i większych remontów prowadzone będzie frezowanie ulic. Oto lista.

Al. Solidarności (prawy pas jezdni południowej na odcinku al. Jana Pawła II – pl. Bankowy)

Broniewskiego (al. Reymonta – Trasa AK)

Czerniakowska – wschodnia jezdnia (Chełmska – Al. Polski Walczącej)

Maczka

Modlińska (jezdnia wschodnia Kuklińskiego – Mehoffera)

Odyńca (al. Niepodległości – Wołoska)

Rudnickiego i Powązkowskiej

Wał Miedzeszyński (jezdnia zachodnia, rejon ul. Zwycięzców)

Zamoyskiego (Targowa – Lubelska)

Skrzyżowanie Powązkowska i Krasińskiego

Głębocka

Za ponad 14 mln zł powstanie buspas. Wykonawca ma 160 dni na wykonanie zadania. Według ZDM największe utrudnienia na ulicy Głębockiej wystąpią w okresie wakacyjnym.

Ulica Głębocka ZDM Warszawa

Karowa

W sąsiedztwie nowego mostu pieszo-rowerowego powstanie przejście naziemne z sygnalizacją świetlną. Zaplanowano także nowy lewoskręt z ulicy Karowej w kierunku Wisłostrady. Na czas prac zostanie wprowadzone zwężenie Wisłostrady w obu kierunkach. Drogowcy zamkną także ul. Karową (pozostanie dojazd dla ambulansów). Największe utrudnienia przewidziano w lipcu. We wrześniu powinno być już znacznie łatwiej.

Wisłostrada i Karowa ZDM Warszawa

Krakowskie Przedmieście

Najszybciej ruszyły prace na Krakowskim Przedmieściu. Już w nocy 22 czerwca zamknięto odcinek od ul. Senatorskiej do Królewskiej. Organizacja ruchu będzie zmieniana w miarę postępów prac nad nową nawierzchnią odporną na ruch autobusowy.

Most Poniatowskiego

Aż do końca roku potrwa remont konstrukcji wiaduktu. W trakcie prac ekipy wymienią dylatację. Największych utrudnień należy oczekiwań w połowie lipca. Wówczas zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu (przyjęto przejezdność dwóch pasów w kierunku centrum).

Nowe ronda w Warszawie

Największe utrudnienia drogowe przewidziano w trakcie tegorocznych wakacji. Dotyczą zbiegu ulic Krasińskiego z Przasnyską (Żoliborz) oraz Augustówka i Zawodzie (Mokotów). To we wspomnianych lokalizacjach nastąpi przebudowa skrzyżowań, celem stworzenia rond. Czas na realizację prac to 180 dni.

Frezowanie ulic w Warszawie ZDM Warszawa

Odolany

W realizacji są obecnie inwestycje związane z przebudową ul. Jana Kazimierza (cały odcinek) i ul. Ordona (dwa fragmenty). Dobrą wiadomością jest wcześniejsze ukończenie prac na ul. Ordona (odcinek Wolska-Kasprzaka), co oznacza korzystne zmiany w organizacji ruchu już od 29 czerwca 2024 r.

Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywać na części ul. Sowińskiego (od Jana Kazimierza). W lipcu na ul. Jana Kazimierza drogowcy ułożą ostatnią ścieralną warstwę (prace w trakcie weekendu). W przypadku wschodniej jezdni ul. Ordona trwa budowa chodników, zjazdów i zatok postojowych. W wakacje zaplanowano instalację dodatkowych wpustów deszczowych.

Plac na Rozdrożu

Drogowcy liczą na to, że do połowy lipca uda się przygotować jezdnie z nową nawierzchnią. Pasażerowie doczekają się zaś nowych wind, które ułatwią komunikację z przystankami zlokalizowanymi przy Trasie Łazienkowskiej. Na czas rozbiórki nieużywanych schodów zamknięto łącznicę dla ruchu drogowego na Pragę-Południe. Zjazd zostanie zmodernizowany (wymiana asfaltu).

Plac na Rozdrożu ZDM Warszawa

Tunel pod Marszałkowską

Niestety tunel w osi ulicy Złotej przeznaczono do likwidacji. Pozostanie tylko przejście do podziemnej stacji trafi ulokowanej w tunelu. Co ciekawe budowniczy nie ograniczą się tylko do zasypania konstrukcji piachem. Część elementów zostanie rozebrana i zalana betonem, by wzmocnić podłoże. Prace nie zostaną ukończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Prace potrwają do przyszłego roku.

Nowe centrum Warszawy ZDM Warszawa