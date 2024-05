Mechanicy mówią: Te używane samochody warto kupować. Łatwe w naprawie i mają dostępne części

Skomplikowane naprawy, złożona budowa czy ogólna awaryjność, to współczynniki, którymi najczęściej kierują się mechanicy. Są oni w stanie ocenić czy naprawa używanego wozu będzie kosztowna, jeszcze zanim spojrzą pod maskę. Portal motofocus.pl przygotował raport dotyczący preferencji wśród 160 mechaników w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2023

Najlepsze samochody do naprawy według mechaników

Niektóre modele cechują się wyjątkową niezawodnością, w przypadku innych dostępność części na rynku jest dosłownie znikoma. Jeszcze inne charakteryzują się skomplikowaną budową, której nie każdy zawodowiec może lub chce się podjąć. Przed podjęciem decyzji o zakupie samochodu warto zweryfikować, czym cechuje się konkretny model, silnik lub poszczególne podzespoły. Niska cena samochodu, w konsekwencji czasochłonnych i trudnych napraw może okazać się zabójczo wysoka. Portal motofocus.pl przygotował raport na bazie odpowiedzi 160 mechaników, którzy odpowiadali na pytanie "Samochody, której marki/grupy marek są twoim zdaniem najprostsze w obsłudze serwisowej ?" Jak można się domyślić, wskazują jednoznacznie, że z przyjemnością zajmują się tymi, których części są łatwo dostępne, a naprawa nie sprawia większego trudu.

Ranking samochodów najłatwiejszych w obsłudze serwisowej motofocus.pl

Jak możemy przeczytać w raporcie: "Samochody grupy VAG (Audi, Skoda, Seat, Volkswagen) bez wątpienia są bardzo rozpowszechnione na polskim rynku, przez co większość mechaników ma duże doświadczenie w ich naprawach. To jednak z pewnością niejedyne powody tego, że ponad jedna trzecia uczestników badania wskazała właśnie na pojazdy tej grupy jako najłatwiejsze w naprawach". Mechanicy lubią również Toyotę, której sprzedaż w ostatnich latach pokazuje, że skradła serca Polek i Polaków oraz... firm. Tak duża popularność marki oznacza, że części do tych pojazdów łatwo dostępne, a mechanicy zyskują doświadczenie w ich naprawie.

Na drugim końcu rankingu przygotowanego przez motofocus.pl znalazły się dwie inne japońskie marki. Honda i Suzuki uplasowały się na ostatnich miejscach wspomnianego zestawienia. Mimo że panuje powszechne przekonanie o ich bezawaryjności, mechanicy wcale nie cieszą się z pojawienia tych pojazdów w warsztacie. Dostępność części do tych dwóch marek jest niewielka, ponadto rzadkie występowanie usterek sprawia, że mechanicy nie mają w ich przypadku wystarczającego doświadczenia.

Na co kłaść nacisk przed zakupem używanego samochodu?

Wiele samochodów jest specjalnie przygotowywanych do sprzedaży, dlatego warto zwracać uwagę na to, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Przed zakupem należy dokładnie zweryfikować przebieg oraz historię serwisową, oczywiście w miarę możliwości. Do oględzin dobrze mieć przy sobie osobę, która ma doświadczenie z konkretną marką lub modelem pojazdu, lub jest mechanikiem i trzeźwym okiem oceni stan pojazdu. Przed samym zakupem wskazane jest zabranie samochodu na stację kontroli pojazdów, gdzie nie tylko ocenisz stan podwozia, ale dowiesz się jakie problemy w najbliższym czasie mogą wystąpić.