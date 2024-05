Marki motoryzacyjne poszukują kolejnych innowacji. I to nie tylko na polu rozwiązań stosowanych w autach. Dbają także o wygodę klientów pojawiających się w ASO. Bo przecież to na serwisie zarabiają najlepiej. Na ciekawy pomysł wpadła właśnie Toyota. Zacznie montować przy swoich serwisach kluczykomaty.

Kluczykomat działa jak paczkomat. Parkujesz auto i zostawiasz kluczyk w skrytce

Masz umówioną wizytę serwisową z autem? Musisz zatem pojawić się o określonej godzinie w ASO, a później o określonej godzinie odebrać pojazd. To oznacza często rozbity dzień. Toyota postanowiła zmienić ten stan rzeczy. Zacznie stawiać przed swoimi salonami kluczykomaty. Te będą pracować przez 24 godziny na dobę. Zasada w ich przypadku jest prosta. Kierowca przyprowadza auto do serwisu poza godzinami jego pracy, za pomocą kodu QR otwiera skrytkę i w niej chowa kluczyk do pojazdu. Zupełnie, jak w przypadku odbierania paczki z paczkomatu. Identycznie będzie wyglądać odbiór pojazdu po zamknięciu ASO.

No dobrze, ale co z resztą formalności? Przecież samo dostarczenie pojazdu to dopiero początek. Tu jednak Toyota stawia na XXI wiek i dostępne rozwiązania. Wszystkie sprawy związane z przeglądem czy naprawą auta można bowiem załatwić przez telefon lub e-mailem oraz przy pomocy różnych form zdalnych płatności. W chwili obecnej kluczykomaty są dostępne w 45. ASO Toyoty w całym kraju. Urządzenia są dostępne w sumie w 13. województwach.

Odbierz auto z zamkniętego ASO. Toyota wprowadza ciekawą innowację w Polsce Fot. Toyota

Toyota stawia na serwisowe innowacje. Express Service jedną z nich

Jak już wspomniałem, rynek części zamiennych i serwisowania jest równie ważny, jak nie ważniejszy, dla producentów motoryzacyjnych. To na nim zarabiają potężne pieniądze. Właśnie dlatego wizyty w ASO i komfort klientów w serwisie to tak mocno monitorowane kwestie. Pomijając nowość w postaci kluczykomatów, Toyota ma jednak więcej ciekawych propozycji dla klientów. Interesująco wypada także m.in. Toyota Express Service.

Odbierz auto z zamkniętego ASO. Toyota wprowadza ciekawą innowację w Polsce Fot. Toyota

Dzięki specjalnej procedurze obsługowej możliwe jest przeprowadzenie przeglądu dwa razy szybciej, przy utrzymaniu standardowego zakresu prac serwisowych oraz ceny. Przegląd wykonuje dwóch mechaników na dedykowanym, odpowiednio wyposażonym stanowisku.