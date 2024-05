Wiele osób często nie zdaje sobie sprawy, że niewłaściwie przewożony pupil może stanowić zagrożenie. Polskie prawo wzięło pod uwagę również tę kwestię. Warto więc dokładnie przyjrzeć się temu, jak przewozić psa w samochodzie, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji oraz zapewnić całej rodzinie komfort w podróży.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak pozbyć się sierści pupila z kanapy? Wypróbuj jeden z paru sposobów

Zasady przewozu zwierzęcia w samochodzie

Obowiązkiem każdego właściciela, który zamierza przetransportować swojego czworonoga samochodem, jest zapewnienie mu należytych warunków w podróży. Aby uniknąć zagrożenia na drodze bądź w skrajnych przypadkach konsekwencji prawnych, warto przygotować się wcześniej do bezpiecznego przewozu. Prawo w przewozach prywatnych nie wyjaśnia wprost, jakie konsekwencje grożą właścicielowi, który zaniedba tę kwestię. Przewóz zwierzęcia powinien spełniać pewne wytyczne, które może regulować artykuł 60.1 Kodeksu Drogowego. Zgodnie z przepisami "Zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim." Obowiązujące przepisy nie narzucają właścicielom sposobu przewozu zwierzęcia, jednak w świetle przepisów każde zwierzę, które nie jest przewożone właściwie, może stanowić zagrożenie dla kierowcy, pasażerów oraz osób znajdujących się poza pojazdem. Zarazem psa w samochodzie należy umieścić w taki sposób, żeby nie ograniczał widoczności drogi kierującemu i nie rozpraszał go w czasie jazdy.

Dodatkowo art. 61 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym informuje, że "ładunek umieszczony w pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy." Biorąc pod uwagę prawo o ochronie zwierząt, art. 6. ust. 2 ustawy wskazuje, że "przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres." Zgodnie z ustawą powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo oraz o komfort psychiczny naszego pupila podczas podróży. W związku z tym przewożenie zwierząt niezgodnie z powyższymi regulacjami może grozić karą grzywny w wysokości od 20 do 500 złotych. Natomiast przewożenie zwierząt domowych w sposób, który wywołuje u nich stres i cierpienie może być potraktowany jak znęcanie się nad nimi. Tego rodzaju przestępstwo skutkuje konsekwencjami karnymi. Poza karą grzywny grozi właścicielowi ograniczenie wolności lub w skrajnych przypadkach pozbawienie wolności do 2 lat.

Prawidłowe przewożenie zwierząt w samochodzie

Dbając o komfort psychiczny zwierzęcia, warto zastanowić się przed podróżą, w jaki sposób zabezpieczyć siebie oraz pupila. W wyjątkowych przypadkach ograniczona przestrzeń samochodu może wywoływać u czworonoga reakcję obronną, która czasem objawia się agresją. Kierowca skupiony nad zestresowanym zwierzęciem, może doprowadzić do wypadku. Natomiast w sytuacji gwałtownego hamowania niezabezpieczony pies może wylecieć przez kabinę samochodu, uszkadzając siebie, a także innych pasażerów. Czworonóg poruszający się swobodnie po pojeździe, może w znacznym stopniu utrudniać kierowanie pojazdem, wejść pod pedały czy uniemożliwić obsługę skrzyni biegów.

Sposoby na przewożenie zwierzaka

Mniejsze psy można przewozić na tylnym lub przednim siedzeniu w wygodnych transporterach, pamiętając o odpowiednim przypięciu, które zapobiegnie przemieszczaniu się kontenera. Skrzynki nie powinno ustawiać się między siedzeniami, w razie wypadku, może zostać poważnie zgnieciona. Większe zwierzaki można przewozić na tylnej kanapie w specjalnych szelkach samochodowych, które wpina się w blokadę pasów, która pasuje do większości modeli pojazdów. Większe psy, które nie mieszczą się do specjalnych transporterów lub te, które ich nie lubią, powinny jeździć w bagażnikach. Warto wyłożyć ochronną matę przed zabrudzeniami oraz oddzielić przestrzeń od przedniej części auta.