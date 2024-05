W tym tygodniu samochód marki Chery Omoda 5 ponownie znalazł się w centrum uwagi, po tym jak właścicielka doznała uszkodzenia tylnej osi. Koncern motoryzacyjny poinformował, że obecnie dociera do zainteresowanych klientów, aby przeprowadzić kontrolę serwisową.

REKLAMA

Zobacz wideo Chińskie samochody stały się konkurencyjne. O co chodzi? Zobaczcie na przykładzie BAIC Beijing 5

Wpadki modelu Chery Omoda 5

Chińskie marki samochodowe przekonują nabywców korzystnymi cenami, wyglądem oraz bogatym wyposażeniem. Niestety kompromitują się głośnymi doniesieniami dotyczącymi bezpieczeństwa. W lutym 2024 roku koncern motoryzacyjny Chery Motor Australia wycofał 5901 egzemplarzy swojego małego SUV-a Chery Omoda 5 z lat 2022–2023 ze względu na odkryty błąd produkcyjny, który mógł spowodować gorszą skuteczność hamowania pojazdu. W zawiadomieniu o wycofaniu złożonym w Departamencie Infrastruktury napisano: "Z powodu wady produkcyjnej śruba mocująca złącze przewodu hamulcowego mogła nie zostać wystarczająco dokręcona". Poinformowano użytkowników, że wada może spowodować wyciek płynu hamulcowego i spowodować zmniejszenie skuteczności hamowania.

Natomiast w 2023 roku chińska marka Chery Omoda 5 przyznała, że model ten był wadliwy w momencie jego australijskiej premiery. Usterka dotyczyła asystenta utrzymania pasa ruchu. Na kilka dni przed premierą funkcja ta sporadycznie i gwałtownie zmieniała kierunek jazdy samochodem, mimo że w tym czasie jechał on prawidłowo po wyznaczonym pasie. W tamtym czasie Chery international odpowiedział, że nadgorliwy system utrzymywania pasa ruchu był wynikiem problemu z oprogramowaniem, jednak poinformowała, że problem został już naprawiony.

Sprawa odpadnięcia tylnej osi

Wady tylnej osi doświadczyła właścicielka Omoda 5 w Malezji, która 28 kwietnia rozpętała prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Poinformowała w swoim poście na Facebook, że pragnie wytłumaczenia ze strony Chery Malezja, dlaczego jej tylna oś się oderwała. Opublikowała zdjęcia swojego samochodu oraz napisała również, że "moja tylna oś odłamała się podczas jazdy. Żadnych nierówności, żadnych wypadków, żadnych dziur, tylko nagła awaria na środku drogi. […] Mieliśmy szczęście, że stało się to, gdy zwolniliśmy, aby wyjść z zakrętu; Aż drżę, gdy pomyślę, co by się stało ze mną i trzema moimi przyjaciółmi w samochodzie, gdyby przy dużej prędkości na autostradzie, z której zjechaliśmy zaledwie 5 minut wcześniej, pękła oś."

Pierwsze oświadczenie koncernu motoryzacyjnego zostało opublikowane następnego dnia, w którym uznano problem, a drugie, wkrótce potem, 30 kwietnia, oficjalnie ogłaszające wezwanie do kontroli 600 egzemplarzu Omoda 5 w Malezji. Trzecie oświadczenie opublikowane 4 maja informuje, że Chery Auto Malaysia ściśle współpracuje z Ministerstwem Transportu (MOT), aby zapewnić naprawę wszystkich pojazdów, których dotyczy problem, zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Po dokładnym zbadaniu sprawy zidentyfikowano pierwotną przyczynę problemu. Sprzedawca poinformował, że problem wynikał z modernizacji linii produkcyjnej, podczas której zużyta końcówka zautomatyzowanej spawarki została wymieniona na nową. Wymiana spowodowała błędną kalibrację sprzętu, co skutkowało wadliwym spawem w tylnej osi 60 pojazdów, wyprodukowanych 15 sierpnia 2023 roku. Producent Chery Malaysia pomyślnie skontaktował się ze wszystkimi właścicielami potwierdzonych wadliwych pojazdów i umówił się na wymianę osi w autoryzowanych centrach serwisowych.