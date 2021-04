Jeep Gladiator z napędem 6x6. Bo czemu by nie?

Next Level firma, która zajmuje się modyfikowaniem aut przygotowała sześciokołową wersję Jeepa Gladiatora. Co najciekawsze na stałe załączony jest jazda z napędem 4x4, a przełączenie 6x6 następuje tylko w konkretnych warunkach terenowych. Next Level chciało po prostu zbudować pojazd do zabawy.

Next Level Gladiator 6x6 dostępny jest z trzema silnikami:

- 2.0 Turbo z 273 KM mocy i 393 Nm momentu obrotowego;

- V6 3.6 L z 290 KM i 353 Nm momentu obrotowego;

- V6 3.0 L turbodiesel z 381 KM i 637 Nm momentu obrotowego.

Oprócz przedłużonej paki do 2,44 m, Next Level dodaje również stalowy zderzak, wyciągarkę i dodatkowe oświetlenie LED. Przy wszystkich sześciu kołach zastosowano amortyzatory Fox. We wnętrzu znalazła się ręcznie szyta skóra Nappa, sportowe elementy podparcia i unikalne wzory siedzeń.

Next Level Gladiator 6x6 można kupić u autoryzowanych dealerów Jeepa w Kalifornii.