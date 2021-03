Jeep pokazał terenówkę na prąd. Magneto to Wrangler z wtyczką i z manualem

Pojawienie się Jeepa Magneto to kolejny dowód na to, że elektryfikacja dociera do każdego, nawet najdalszego zakątka motoryzacji. Magneto to elektryczna wersja kultowej terenówki - krótkiego Jeepa Wranglera Rubicona.

Zobacz wideo Jeepy Compass 4xe i Renegade 4xe na pierwszym filmie

Elektryk z manualną skrzynią biegów

Jeep Magneto zadebiutował w USA w stanie Utah podczas Easter Jeep Safari, corocznej imprezy fanów amerykańskich samochodów terenowych. Choć producent nie ujawnił szczegółowych danych technicznych, sporo wiadomo.

Magneto ma 285 KM mocy i 370 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd trafia na cztery koła za pośrednictwem 6-biegowej manualnej skrzyni biegów (tak, takiej ze sprzęgłem i w ogóle) co jest bardzo nietypowym, jak na auto elektryczne, rozwiązaniem, Producent argumentuje wybór manualnej przekładni lepszą sprawnością w terenie i osiągami. A na te w Magneto nie ma co narzekać - od zera do 100 kilometrów na godzinę elektryczny Jeep rozpędzi się w 6,8 sekundy. Układ napędowy bazuje na czterech bateriach o łącznej pojemności 70 kWh i 800-woltowej instalacji elektrycznej.

Jeep Magneto concept - elektryczny Wrangler Jeep

Poczwórny debiut

Razem z modelem Magneto Jeep pokazał trzy inne koncepcyjne premiery. M.in. plażową wariację o nazwie Jeepster Beach - samochód typu buggy inspirowany Jeepem Commando z lat 60. ubiegłego wieku, który z dwulitrowego silnika wykrzesał 340 KM. Inną nowością jest Jeep Gladiator Red Bare, czyli nowego amerykańskiego pickupa w wersji "terenoodpornej" - pod maską mamy trzylitrowego diesla, drzwi bez szyb, mocniejsze zawieszenie, bardziej terenowe zderzaki (które zapewniają większe kąty zejścia i natarcia) i koła z 37-calowymi oponami. Trzecią nowością zaprezentowaną na pustyni w Utah jest Orange Peelz, który część rozwiązań dzieli z pickupem Red Bare - mamy większy prześwit, większe koła i 300-konny motor 3.6 V6.

Jeep Magneto to samochód koncepcyjny, ale jest o nim głośno już od dłuższego czasu. Pytanie czy kiedykolwiek trafi do seryjnej produkcji. Tego na ten moment nikt nie wie.

Jeep Gladiator Red Bare, Magneto, Jeepster Beach i Orange Peel Jeep

