Nowe BMW R 1300 R. Od pewnego czasu premiera potężnego nakeda była do przewidzenia

BMW oficjalnie ogłosiło wprowadzenie do sprzedaży nowego motocykla. To "roadster" o oznaczeniu R 1300 R. Model jest ważny w gamie producenta. Jego prezentacja jest zatem mocno poprzedzona PR-ową otoczką. Co jednak warto tak naprawdę wiedzieć o bawarskim jednośladzie?

