Tanie opony zimowe 2020: ile powinny kosztować dobre modele i gdzie je kupić?

Tanie opony zimowe 2020: które marki warto wybrać?

Tanie opony zimowe, a jednocześnie takie, które będą solidne, trwałe i bezpieczne, to obiekt pożądania dla wielu kierowców. Stając przed wyborem opon zimowych stawiamy sobie podstawowe pytanie: ile to będzie kosztować? Nie ukrywajmy: wymiana ogumienia, zwłaszcza zimowego, do tanich nie należy. Wiele zależy też od tego w jakim samochodzie będzie użytkowane - opony o dużym rozmiarze, do SUV-ów lub aut terenowych będą zdecydowanie droższe od tych, które potrzebne są do małych aut miejskich. Poza kwestią finansową pojawia się też aspekt bezpieczeństwa. I to jest kluczowa rzecz jeśli chodzi o opony zimowe. Ich rolą jest bowiem zapewnienie maksymalnej przyczepności samochodu podczas trudnych warunków atmosferycznych. Zimówki muszą mieć więc odpowiednio głęboki bieżnik, ale też być wykonane z materiału spełniającego najwyższe normy, które pozwalają zachować oponom elastyczność nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo są one projektowane tak, aby odprowadzanie wody odbywało się na jak najwyższym poziomie - w końcu w ostatnich latach zdecydowanie łatwiej w naszych warunkach klimatycznych o deszcz niż śnieg zimą. Wybierając nowe opony zimowe do samochodu, warto więc kierować się ich parametrami technicznymi, a także opiniami użytkowników, a nie ceną. Pamiętajmy, że chodzi tu nie tylko o nasze bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto opony zimowe służą zazwyczaj kilka sezonów - biorąc to pod uwagę faktyczny koszt ich użytkowania nie jest wygórowany.

REKLAMA

JAKIE OPONY WYBRAĆ? OTO PROPOZYCJE W DOBREJ CENIE

Obostrzenia i mandat za wymianę opon. Ministerstwo Zdrowia zajęło jasne stanowisko

Jak jednak zdecydować się na konkretną markę, skoro na rynku dostępne jest ich tak wiele, a każda zachwala swój produkt jako najlepszy? Od wielu lat prowadzone są rankingi produktów, takich jak opony. Dodatkowo co roku nowe produkty poddawane są szczegółowym testom, których wyniki publikowane są w internecie. Warto więc prześledzić tego typu informacje. Nie zmienia to jednak faktu, że na rynku istnieje kilka sprawdzonych i polecanych marek, których produkty mają nieposzlakowaną opinię i cieszą się zaufaniem wielu klientów na całym świecie, dlatego też zaliczane są do tzw.klasy premium. Należą do nich m.in.:

Michellin

Continental

Goodyear

Dunlop.

JAKIE OPONY WYBRAĆ? OTO PROPOZYCJE W DOBREJ CENIE

Dobre i tanie opony zimowe: opinie użytkowników

Nie wszyscy kierowcy muszą jednak zaopatrywać się w produkty z najwyższej półki. Te skierowane są zazwyczaj do tych osób, które pokonują bardzo duże ilości kilometrów w ciągu roku i jeżdżą w zróżnicowanych warunkach drogowych. Jeśli natomiast jesteś użytkownikiem, który rocznie nie przekracza 15 tys. kilometrów i porusza się głównie po drogach miejskich, które są dobrze utrzymane i na bieżąco odśnieżane, wówczas możesz śmiało wziąć pod uwagę opony klasy ekonomicznej. Są to dobre i tanie opony zimowe lub letnie, które zapewniają optymalny stosunek ceny i jakości. Do najbardziej polecanych przez użytkowników modeli tego rodzaju opon należą:

JAKIE OPONY WYBRAĆ? OTO PROPOZYCJE W DOBREJ CENIE

Opony całoroczne bez tajemnic. Ile można zaoszczedzić i kto powinien je wybrać?

Kormoran Snowpro B2 - są to opony polskiej marki, wchodzącej w skład koncernu Michelin; zaprojektowano je z myślą o samochodach osobowych klasy średniej; model produkowany jest w oparciu o nowoczesną mieszankę, dzięki której opona zyskuje większą powierzchnię styku z podłożem, co umożliwia lepszą przyczepnością i zapewnia optymalne bezpieczeństwo jazdy; zastosowano w niej kierunkową rzeźbę bieżnika, szeroki kanał centralny połączony z systemem rowków bocznych, co zapewnia szybkie odprowadzanie wody spod opony; z kolei gęsta sieć nacięć lamelkowych gwarantuje odpowiednią przyczepność na śniegu i błocie pośniegowym.

Dębica Frigo 2 - to jeden z najpopularniejszych wśród klientów modeli opon klasy ekonomicznej; jest ona doskonałym połączeniem wysokiej jakości i przystępnej ceny; frigo 2 produkowana jest z mieszanki z domieszką krzemionki, dzięki czemu nawet w zmiennych warunkach produkt zachowuje elastyczność i świetnie adaptuje się do warunków drogowych; gesty rozkład lameli na bieżniku opony zapewnia świetną przyczepność, zarówno na ośnieżonej drodze, jak i na błocie pośniegowym; opona oferuje także bardzo dobre odprowadzanie wody, co minimalizuje ryzyko aquaplaningu.

Imperial Snowdragon 3 - to kolejny wysoko oceniany przez użytkowników model opon klasy medium; bieżnik usiany asymetrycznymi rowkami doskonale radzi sobie z odprowadzaniem wody, śniegu i błota pośniegowego; do produkcji użyto mieszanki gumowej, która zapewnia oponom elastyczność nawet w zmiennych warunkach atmosferycznych; szczególną uwagę inżynierowie tej marki zwrócili na boki opony, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić pojazdowi większą stabilność w trakcie pokonywania zakrętów.







JAKIE OPONY WYBRAĆ? OTO PROPOZYCJE W DOBREJ CENIE



Zobacz wideo Kiedy zmienić opony na zimowe?