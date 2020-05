Opony bieżnikowane - czy warto się na nie zdecydować?

Co to są opony bieżnikowane?

Opony bieżnikowane do samochodów osobowych to produkty wtórne, które zostały poddane procesowi regeneracji. Na czym polega bieżnikowanie opon? Otóż w jego wyniku zostaje nałożona nowa warstwa bieżnika w miejsce zużytego, co pozwala przedłużyć żywotność ogumienia. Może się to odbywać na dwa sposoby:

REKLAMA

bieżnikowanie na gorąco - najpierw z opony ściągany jest stary bieżnik; następnie jest ona otaczana nową gumą i umieszczana w przygotowanej do tego formie. Ma to na celu nadanie nowego kształtu bieżnikowi;

bieżnikowanie na zimno - oponę pozbawioną bieżnika łączy się z wytworzoną wcześniej gotową warstwą nowego bieżnika.

Po przeprowadzeniu procesu odnowy, każda opona musi być poddana testom i sprawdzeniu jakości nim zostanie dopuszczona do ponownego użytku. Procesowi bieżnikowania poddawane są zarówno opony do osobówek, jak i samochodów ciężarowych. Nie ma znaczenia także czy są one letnie, zimowe czy całoroczne.

Opony bieżnikowane: wady i zalety

Stosowanie opon bieżnikowanych ma oczywiście swoje wady i zalety. Za największe plusy takiego rozwiązania uważa się:

redukcję kosztów eksploatacji samochodu - opony po renowacji są nawet o 40% tańsze od nowych egzemplarzy, a umiejętnie użytkowane posłużyć mogą równie długo;

ekologiczne podejście - zdecydowanie korzystniej dla środowiska jest odnowić nieco zużyte opony i ponownie dopuścić je do użytku niż wyprodukować nowe, podczas gdy stare staną się odpadkiem trudnym do przetworzenia.

Jak każde zjawisko, bieżnikowanie ma też swoje wady. Należą do nich głównie:

w przypadku opon odnawianych wzrasta ryzyko poważnego ich uszkodzenia podczas kolizji;

regeneracja może wpływać na szybsze zużywanie się w porównaniu do nowej opony;

niektóre właściwości ogumienia mogą być nieco słabsze niż w przypadku nowego.

Czy warto kupić opony bieżnikowane?

To, czy warto inwestować w odnowione opony zależy tak naprawdę od indywidualnych potrzeb danego kierowcy. Wiadomo, że w przypadku opon bieżnikowanych do ciężarówek jest to korzystne ekonomicznie rozwiązanie, gdyż zdecydowanie redukuje koszty eksploatacyjne, co jest niezwykle istotne dla firm transportowych. W przypadku indywidualnych użytkowników koszty zakupu nowych i odnowionych opon również są niejednakowe, jednak biorąc pod uwagę, że będą użytkowane przez co najmniej kilka sezonów, właściciele są skłonni do wydania większej sumy na nowe egzemplarze. Niemniej jednak warto rozważyć:

zakup opon bieżnikowanych na lato - jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza, że takie ogumienie często posiada głębszy bieżnik niż opony nowe. Dzięki temu ma miejsce zdecydowanie lepsze odprowadzanie wody, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska aquaplaningu. Ponadto niektóre modele możemy regenerować kilkukrotnie, więc jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie;

to, jakie opony bieżnikowane na zimę warto kupić, zależy od tego w jakim terenie się poruszamy - jeśli są to głównie tereny miejskie, gdzie regularnie odbywa się odśnieżanie, wówczas mogą wystarczyć opony całoroczne; w przypadku wyjazdów na drogi śliskie, gdzie nie uświadczysz pługa czy piaskarki, zdecydowanie należy wybrać te typowo zimowe.

Pamiętajmy kupując opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy, by wybierać tylko te z pewnego źródła - bądź co bądź chodzi nie tylko o oszczędności, ale także o bezpieczeństwo nasze i naszych pasażerów. Zakup towaru niewiadomego pochodzenia sprawia, że nie mamy żadnej gwarancji dotyczącej jego jakości.