Felgi samochodowe - jak je dobrać i jakie kupić?

Najmodniejsze felgi aluminiowe: jaki mamy wybór? Dlaczego są tak popularne?

Felgi to element wyposażenia każdego samochodu, który jednak dość trudno jest dobrać. Dawniej za najbardziej stylowe uznawano felgi aluminiowe. Jednym z powodów tego, że pragnęło ich tak wielu kierowców była cena - ekskluzywność opierała się na wyższych kosztach. Wygląd? Także ich estetyka była ciekawa. Alternatywą, tańszą i mniej ozdobną były z pozoru mocne - stalowe odpowiedniki, które w praktyce okazały się znacznie mniej wytrzymałe, niż felga aluminiowa. Co do zasady, łatwiej się je naprawia, ale nie jest to dość satysfakcjonujące dla użytkowników. Obecnie felgi stalowe odchodzą w niepamięć i coraz częściej są wypierane przez bardziej ergonomiczne i ładniejsze alufelgi.

Ile kosztują felgi?

Nowe felgi aluminiowe zakupimy już za mniej niż 300 zł., w specjalistycznym sklepie. Oczywiście można trafić na promocję i skorzystać z niej lub zakupić tańsze felgi samochodowe używane. Co ważne, koszt za sztukę podyktowany jest dość długim procesem produkcji, gdzie liczy się precyzja i materiał. Później są one wizualizowane, produkowane jako prototyp i poddawane długim testom nim trafią do produkcji. Oczywiście cena zależy też od tego, jakim samochodem dysponujemy.

Felgi stalowe kupimy w najtańszym wariancie za niewiele powyżej 200 zł. Prawdopodobnie czas ich użytkowania będzie jednak krótszy, więc być może lepszym rozwiązaniem jest dopłacenie kilkudziesięciu złotych za wariant aluminiowy?

Jak dobrać oponę do felgi? Podstawowe zasady

Na całe szczęście zmieniając oponę wcale niekoniecznie musimy dokonywać wymiany felgi. Jak skutecznie dobrać oponę do felgi? Przede wszystkim trzeba znać parametry felgi w samochodzie. Można je odczytać dzięki kombinacji cyfr i liter po wewnętrznej stronie felgi (np. ''5Jx14H2 ET39''). Zaczyna się od jej szerokości w calach (''5''). Kolejna litera (''J'') to profil kołnierza felgi. Kolejne wartości:

14 - średnica felgi w calach

H2 - profil przekroju felgi

ET39 - osadzenie felgi

Przy zmianie trzeba się posłużyć odpowiednią tabelą wyrażającą możliwości zamontowania do felgi różnych rodzajów opon.

Jak sprawdzić czy felgi będą pasować?

Felgi są bardzo różnorodne i przeznaczone do montowania w różnych samochodach. W praktyce warto więc posłużyć się dostępnym w sieci konfiguratorem felg. Dzięki, któremu możemy sprawnie i bezproblemowo dobrać je do naszego pojazdu.

Najlepsze sklepy z felgami? Stacjonarne i w sieci

Sklepy z felgami to obecnie nie tylko punkty stacjonarne, ale też wiele sklepów internetowych z felgami dobieranymi za pomocą wspomnianego konfiguratora. Nie powinna więc przerażać nas perspektywa tego, że nie będziemy mogli fizycznie dopasować ich do pojazdu przed zakupem. Również na serwisach aukcyjnych znajdziemy sklepy z felgami nowymi i używanymi. Niezależnie od miejsca zakupu pewnym wyborem będą produkty marek:

O-Z / MSW / Sparco

Borbrt

Autec

Ronal

ProLine