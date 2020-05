Małe samochody - najlepsze oferty na rynku

Najlepsze małe samochody - za co je cenimy?

Małe samochody mają też oczywiście wady - trudno w nie zapakować ogromne zakupy, wyruszenie w bardzo długą trasę również może okazać się problematyczne, nie są też tak bezpieczne, jak w przypadku większych modeli. Mocne strony tej klasy maszyn przeważają jednak zwłaszcza na drogach prowadzących do dużych i zakorkowanych miast. Za co cenimy następców popularnego "malucha"?

REKLAMA

komfort poruszania się po mieście;

zwrotność i łatwość parkowania;

mniejsza moc i litraż silnika, a więc i niższe koszty utrzymania pojazdu;

ładny design.

Małe samochody miejskie. Auta hybrydowe i spalinowe

Małe samochody miejskie, kosztujące do 75 tysięcy, to kategoria ze sporą konkurencją. Idealna maszyna oprócz designu, spalania i oczywiście odpowiednich gabarytów, powinna też zapewniać dobrą widoczność, która jest niezbędna w mieście z uwagi na dużą liczbę potencjalnych zagrożeń. Za proponowaną kwotę można też nabyć auto hybrydowe, które posiada zarówno silnik benzynowy, jak i elektryczny pozwalający na bezemisyjną jazdę na części trasy.

Ranking małych samochodów osobowych nie może się obyć bez klasycznych "japończyków". Można polecić tutaj choćby Toyota Yaris Hybrid do kupienia za 69 900 zł. Nieduże spalanie 4,7 l/100 km koresponduje w tym przypadku z bogatym wyposażeniem w środku i ładnym designem na zewnątrz.

Inne małe samochody spalinowe chętnie wybierane przez użytkowników to choćby bardzo konkurencyjna cenowo Toyota Aygo (od 37 300 zł - niewątpliwy lider wśród małych tanich samochodów), ale też coraz bardziej popularna KIA Picanto (za niespełna 42 tys. zł).

Małe samochody terenowe i małe samochody dostawcze

Najlepsze małe samochody to także te z napędem 4x4 i niewielkie auta dostawcze. Jedną z najtańszych na rynku i jednocześnie kultowych opcji wśród aut pierwszej klasy będzie Suzuki Jimny oferowany za niecałe 80 tys. zł. Jaka jest jego zaleta? Przy niedużych gabarytach wciąż jest to auto zdolne do pokonywania błotnistych bezdroży bez większego uszczerbku. Małe auto dostawcze łączące pakowność z oszczędnością? Cechy te spełnia Renault Kangoo Z. E. dostępne już od 119 990 zł. Dodatkowo jest to pojazd z kategorii - małe samochody elektryczne.

Małe samochody 2020: małe samochody dla kobiet

Małe miejskie samochody bez wątpienia bardzo często wybierane są również przez panie. Ważne, aby były bezpieczne, mało awaryjne i oczywiście bardzo zgrabne.

Małe samochody dla kobiet to godne polecenia nowe i używane modele w rodzaju:

Forda KA

Fiata 500

Ford Fiesta

Mini Hatch

Małe samochody do 30 tysięcy, czyli godne polecenia auta używane

Małe samochody miejskie w cenie do 30 tys. to często bardzo dobrze utrzymane maszyny - muszą się wyróżniać biorąc pod uwagę, że za kilka tysięcy więcej zakupimy najtańsze kompaktowe auta z salonu. Może być to między innymi kilkuletnia Skoda CitiGo, która łączy zalety w postaci prostej i bezawaryjnej obsługi z nieco jednak większym spalaniem. Zadowoleni powinni być też ci klienci, którzy zdecydują się na zakup używanej Hondy Jazz z silnikiem benzynowym lub nawet hybrydą. Podobną rolę może spełniać niewielkie Renault Clio. Ciekawym wyborem będzie też kilkuletni Renault Scenic, które łączy dość przestrzenną kabinę z wciąż małymi rozmiarami.