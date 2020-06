Użytkowanie samochodu - jak dbać o samochód, by cieszyć się nim długo?

Jak dbać o samochód, czyli najważniejsze kwestie, których musimy dopilnować

To, jak dbać o samochód, aby nie psuł się i służył nam jak najdłużej jest często zadaniem, które pochłania sporo czasu i pieniędzy. W tym przypadku jest jednak lepiej "zapobiegać niż leczyć". Jeśli właściwie nie zadbamy o nasz pojazd, wtedy musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później posypią się różne drobne, lecz kosztowne awarie. Dlatego tak ważne jest, aby całościowo dbać o nasze auto: jego stan mechaniczny, elektrykę, ale też wnętrze. W tym celu warto regularnie odbywać przeglądy w godnych zaufania zakładach samochodowych, które specjalizują się w naprawach modeli danej marki.

Poniżej lista spraw, o które należy szczególnie zadbać:

jak dbać o karoserię samochodu? Jest to bardzo istotne nie tylko dla zachowania imponującego wyglądu pojazdu, ale także dla zabezpieczenia go przed przedwczesnymi awariami; lakier jest szczególnie narażony na odpryskiwanie, ale też uleganie korozji, dlatego tak ważne jest, aby był on prawidłowo konserwowany, z użyciem wyspecjalizowanych środków, które zabezpieczą karoserię przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, co pozwala na wieloletnie, bezproblemowe korzystanie z pojazdu; jeśli zastanawiasz się, jak dbać o lakier samochodu zimą, to uspokajamy - praktycznie tak samo, jak latem. Tylko zdecydowanie częściej należy go myć aby w żadnym zakamarku nie zalegało pośniegowe błoto wymieszane z solą drogową, która negatywnie wpływa nie tylko na karoserię, ale też inne części auta;

jak dbać o klimatyzację w samochodzie? Otóż system klimatyzacji w polskich samochodach zazwyczaj jest traktowany bez należytej uwagi - rzadko poddajemy go czyszczeniu i odgrzybianiu, a o uzupełnianiu czynnika chłodzącego już nawet nie ma co wspominać; a to duży błąd! Niesprawna klimatyzacja może przyczynić się do powstania dużo trudniejszych w opanowaniu problemów technicznych; poza tym czyszczenie wentylacji jest też koniecznością z punktu widzenia zdrowia kierowcy i pasażerów, którzy podczas podróży oddychają powietrzem pełnym zarazków, roztoczy i grzybów, wypychanym z przewodów wentylacyjnych;

jak dbać o akumulator w samochodzie? Jest to bardzo istotne, gdyż akumulator to urządzenie, bez którego nie uruchomimy auta; aby jak najdłużej zachował on swoją pełnię możliwości - pamiętajmy, aby nie pozostawiać włączonych świateł, radia czy innych urządzeń pobierających prąd (np. za pośrednictwem gniazda zapalniczki); z kolei w samochodach wyposażonych w system start-stop korzystajmy z niego zgodnie z zaleceniami producenta - nie wyłączajmy go bez potrzeby.

jak dbać o turbinę w samochodzie? Turbosprężarki są popularne w wielu modelach samochodów; posiadacze takich powinni zadbać o nie, gdyż wymiana tego elementu jest naprawdę kosztowna; jak korzystać z turbiny? Otóż należy stosunkowo wolno ruszać, a po zatrzymaniu nie wyłączać silnika od razu; istotną sprawą dla długowieczności turbiny jest też regularne wymienianie olejów, gdyż zanieczyszczenia, które się w nich pojawiają mogą osłabić kondycję turbosprężarki.

Jak dbać o auto, aby jego wnętrze dobrze się prezentowało?

Wnętrze auta jest równie ważne, co jego mechanizm. Warto zatem zadbać o kabinę, by cieszyć się jej nienagannym wyglądem przez długi czas. Jeśli jesteś posiadaczem skórzanych foteli, wtedy na pewno zadajesz sobie pytanie - jak dbać o tapicerkę skórzaną w samochodzie? Przede wszystkim skóra jest trwałym materiałem, więc jeśli będzie regularnie czyszczona może przetrwać wiele lat w dobrym stanie.

Jak dbać o skórę w samochodzie?

Przystępując do sprzątania na początku należy odkurzyć. Wstępnie oczyszczone powierzchnie trzeba przemyć delikatną szmatką z mikrofibry i ciepłą wodą. Następnie można przystąpić do właściwej pielęgnacji tapicerki. Wystarczy zastosować specjalne środki do konserwacji skóry, które wytwarzają na jej powierzchni warstwę zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi.

Jak dbać o samochód, żeby nie rdzewiał?

To, jak dbać o samochód, żeby nie rdzewiał zależy od pory roku. Jest to niezwykle ważne, gdyż raz powstałe ogniska korozji, lubią się rozprzestrzeniać. W lecie można podjąć decyzję o zabezpieczeniu przed rdzą, poprzez zastosowanie konserwacji podwozia. Jest to często wykonywany zabieg, który ma na celu ochronienie powierzchni samochodu przed szkodliwym działaniem błota pośniegowego i zmieszanej z nim soli drogowej. Zabieg taki można wykonać w większości warsztatów samochodowych i jest on zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż wymiana skorodowanych części.

Jak dbać o nowy samochód? Sprawdzone porady

Jak zadbać o nowy samochód? Trzeba kierować się dokładnie tymi samymi regułami, co w przypadku samochodu używanego. Pamiętać należy, aby dbać o wnętrze samochodu w równym stopniu, co o inne ważne części zewnętrzne. Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku karoserii, zwłaszcza gdy myjemy samochód w myjniach samoobsługowych - zbyt duże ciśnienie może spowodować mikro odpryski, które z kolei szybko przekształcą się w ogniska rdzy. Ważne jest też, aby dbać o uszczelki w samochodzie - nieszczelne mogą doprowadzić do poważnych wycieków płynów, co może stanowić potencjalne zagrożenie podczas jazdy.

