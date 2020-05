Jak odświeżyć wnętrze twojego auta?

Jak odświeżyć wnętrze auta?

Dla dużej liczby posiadaczy samochodów ważne jest, aby ich pojazd był sprawny technicznie. Dopiero w dalszej kolejności zwracają uwagę na to, jak on wygląda i w jakim stanie jest wnętrze auta. A to powinno być również zachowane, w jak najlepszym porządku, gdyż dzięki temu korzystanie z pojazdu będzie przyjemniejsze, ale też bezpieczne dla naszego zdrowia.

Jak szybko przeprowadzić metamorfozę wnętrza auta? Otóż najprostszym sposobem będzie nałożenie na fotele nowych pokrowców - pozwoli to w kilka minut zmienić jasną kabinę w ciemną lub na odwrót. Dodatkowo, jeśli tapicerka była mocno zużyta, taki zabieg pozwoli ukryć jej najpoważniejsze uszkodzenia bez konieczności kosztownej wizyty u tapicera.

Odświeżacze powietrza - który wybrać?

Zapach we wnętrzu samochodu jest bardzo ważny. W końcu w pojeździe spędzamy sporo czasu, więc wykluczone jest siedzenie w tak małej przestrzeni, która dodatkowo nasycona będzie nieprzyjemnym odorem. Jeśli w aucie unosi się przykry do zniesienia zapach, który jest efektem rozlania w nim jakiegoś płynu lub wydobywa się z wentylacji, wówczas możemy zdecydować się na poddanie pojazdu procesowi ozonowania, który pozwoli skutecznie pozbyć się go raz na zawsze. Jeśli chodzi o codzienne użytkowanie, warto zaopatrzyć się także w jeden z dostępnych na rynku samochodowych odświeżaczy powietrza. Który wybrać?

tradycyjna choinka - są to wykonane z tektury zawieszki, które często mają kształt choinki lub inny; oferują swoim użytkownikom różnorodne kompozycje zapachowe, jednak ich intensywność i trwałość jest stosunkowo niewielka; główną zaletą zapachowych, kartonowych zawieszek jest ich przystępna cena;

woreczek z żelowymi kuleczkami to rozwiązanie znacznie trwalsze niż choinki; torebkę zawiesza się na lusterku i stąd rozprowadzany jest zapach po pojeździe; zaletą tego typu odświeżaczy jest znacznie intensywniejszy i trwalszy zapach, który równomiernie rozchodzi się po całej kabinie; tego typu odświeżacze również są stosunkowo niedrogie i wystarczają swobodnie na kilka tygodni;

zapach montowany w gnieździe zapalniczki - działa podobnie jak odświeżacz elektryczny do domu - gwarantuje intensywny, równomierny zapach w całym aucie; głównym mankamentem tego typu odświeżaczy jest to, że blokują dostęp do gniazda dla innego typu urządzeń wymagających zasilania;

odświeżacz w sprayu to doskonały sposób, jeśli chcesz zamaskować przykry zapach; ten rodzaj preparatów posiada intensywny aromat, który długo się utrzymuje w powietrzu; jego mankamentem jest to, że najmocniej czuć go tuż po rozpyleniu, a w przypadku kiedy chcemy go ponownie rozpylić musimy się zatrzymać, by nie stwarzać zagrożenia.

Dodatki do samochodu, które warto mieć

Wnętrze samochodu powinno być nie tylko czyste i przyjemne, ale także funkcjonalne. Dlatego warto zaopatrzyć nasz pojazd w przydatne dodatki, które sprawią, że nawet długa podróż będzie przyjemnością. W co warto zainwestować?

uchwyt do telefonu - stał się już niemal normą w każdym samochodzie. Jeśli nie chcemy korzystać ze słuchawki bluetooth, a jednocześnie prowadzić bezpiecznie rozmowy podczas jazdy, wtedy warto wyposażyć wnętrze samochodu w ergonomiczny uchwyt do telefonu;

organizer na drobiazgi - każdy z nas ma mnóstwo różnych przydatnych przedmiotów w aucie, których w razie potrzeby nie można znaleźć. Dlatego warto zaopatrzyć się w praktyczny organizer. Można go przechowywać w schowku, bagażniku lub zawiesić na fotelu, tak aby nasze akcesoria zawsze były pod ręką;

rozgałęźnik do gniazda zapalniczki - kiedy potrzebujesz naładować telefon, a jednocześnie włączyć matę masującą na fotelu kierowcy, wówczas obowiązkowo musisz posiadać rozgałęźnik, który pozwoli na jednoczesne podłączenie kilku urządzeń wymagających zasilania.