Ocena stanu samochodu przed zakupem - jak to zrobić?

Co wiedzieć przed kupnem auta? Garść przydatnych porad

Co wiedzieć przed kupnem auta? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że sam zakup auta używanego może być dla nas szansą na całkiem przyzwoity standard za przystępną cenę, ale i zagrożeniem - nie każdy sprzedający jest uczciwy i obok zalet przedstawi wszystkie wady samochodu. Rynek pełen jest pojazdów, które pod zasłoną pięknie wykonanej ''blacharki'' kryją zupełnie inny stan, niż ten deklarowany. Na co możemy się narazić? Oto kilka z potencjalnych pułapek, które mogą na nas czyhać:

auto z cofniętym licznikiem;

samochód z wadliwie lub niestarannie dokonywanymi naprawami;

auto powypadkowe naprawione tak, aby ukryć ślady zdarzenia;

Można przyjąć, że przeciętnie najczęściej poszukiwanym w komisach autem będzie model dowolnej marki, który jest:

bezwypadkowy;

posiada udokumentowany przebieg (większy lub mniejszy);

posiada wiarygodną historię serwisowania.

Dzięki spełnieniu tych kryteriów wiemy, że samochód nie brał udziału w wypadkach, które mogły np. bardzo mocno skrócić możliwy czas jego eksploatowania. Mamy też świadomość tego, co było naprawiane, kiedy i jakich części użyto. Wreszcie - jak wiele kilometrów przebył.

Ocena stanu samochodu - jak to zrobić?

Ocena stanu samochodu dokonywana tuż przed zakupem odgrywa więc pierwszorzędną rolę i ma wpływ na to, czy będziemy ostatecznie zadowoleni. Można ją rozbić na dwa etapy:

ocena stanu technicznego samochodu; ocena przedstawionych przez właściciela dokumentów.

Ocena sprawności samochodu musi bowiem polegać na szczegółowym przyjrzeniu się parametrom poszczególnych elementów, nie jesteśmy jednak w stanie na ich podstawie wszystkiego przewidzieć. Warto więc poprosić o książeczkę serwisową. Wadą takiego rodzaju dokumentu jest możliwość stosunkowo łatwego dokonania fałszerstwa. Trzeba więc bardzo dokładnie przyjrzeć się zamieszczonym tam informacjom i w miarę możliwości zweryfikować je.

W przypadku samochodów sprowadzonych z innego kraju powinny być do nich dołączone oryginały przeglądów. Ważnym elementem, który trzeba sprawdzić, jest też numer VIN (Vehicle Identification Number). Należy porównać numer widniejący na tabliczce znamionowej pojazdu z tym, który znajduje się w jego dowodzie rejestracyjnym.

Co do praktycznej strony oceny stanu samochodu używanego, to należy przede wszystkim zwrócić uwagę na takie czynniki, jak:

bezwypadkowość,

stan techniczny,

stan licznika,

wizualne ślady zużycia.

Zobacz wideo Samochód na abonament?

Co jeszcze musisz wiedzieć zanim kupisz auto? Ocena stanu technicznego

O tym, jak sprawdzić auta przed zakupem, decyduje jednak przede wszystkim ocena jego stanu technicznego. Nie zawsze daje się go oczywiście określić przy pobieżnym i krótkim badaniu. Można jednak pomóc sobie stosując się do kilku wskazówek. Oto one:

należy sprawdzić grubość powłoki z lakieru;

zbadać czy podczas jazdy nie świecą się kontrolki;

zbadać czy w komorze silnika nie ma rdzy (możliwa oznaka naprawy);

trzeba szukać wycieków z oleju pod maską;

utlenione elementy aluminiowe pod maską mogą być oznaką maskowania przeróbek lub napraw;

warto starannie przyjrzeć się lakierowi zwłaszcza w niedostępnych miejscach (zacieki, pęknięcia);

przegląd samochodu przed zakupem koniecznie trzeba przeprowadzić wraz z oceną stanu podwozia (sprawdzić czy nie ma korozji na progach lub podłodze);

warto zestawić wiek opon z oficjalnym przebiegiem samochodu (ocenić czy nie są zbyt zniszczone, jak na tak niewielką liczbę przejechanych kilometrów);

sprawdzić czy klocki hamulcowe są mocno zużyte;

ocenić stan zużycia wnętrza samochodu (np. czy rzadko używane przyciski są już mocno wyeksploatowane).

To, jak ocenić stan samochodu przed zakupem, nie jest jak widać rzeczą prostą. Zastosowanie się do każdego z punktów wymaga pewnej wprawy. Jeśli więc pomimo dostępnych informacji nie czujemy się na siłach, by dobrze ocenić używany samochód - zawsze możemy zasięgnąć opinii eksperta. W Polsce funkcjonuje wielu fachowców od spraw oceny technicznej. Skorzystanie z takich usług to oczywiście wydatek, ale możliwe że w ostatecznym rozrachunku bardzo opłacalny.

Nawet wówczas, gdy czujemy się na siłach właściwie ocenić stan samochodu przed zakupem, warto abyśmy wybrali się na miejsce z zaprzyjaźnioną osobą, która będzie służyć radą w przypadku niejasności, lub też poprawi nas wtedy, gdy czegoś nie dopatrzymy.