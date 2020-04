Jak dbać o akumulator w nieużywanym samochodzie?

Akumulator w nieużywanym samochodzie. Czy akumulator trzeba wyjmować z auta?

Akumulator w nieużywanym samochodzie będzie się wyczerpywał z uwagi na działanie takich elementów wyposażenia, jak:

REKLAMA

autoalarm,

immobilizer,

systemy bezprzewodowego otwierania drzwi.

Również bez nich akumulator po pewnym czasie rozładuje się. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że po rozładowaniu ulegnie zasiarczeniu. Akumulator samochodowy, jeśli już będzie konieczna jego regeneracja, nie daje żadnej gwarancji działania. Sam proces jest przy tym dość czasochłonny, wymaga pewnej wprawy, przynosi kolejne koszty, z których nikt nie jest przecież zadowolony. Zdecydowanie lepszym wyjściem jest postawienie na profilaktykę.

Czy akumulator trzeba wyjmować z auta? Przyjmuje się, że jest to najbardziej bezpieczna i rozsądna decyzja szczególnie wówczas, gdy okres postoju auta jest stosunkowo długi. Jak przeprowadzić tę czynność? Nie jest to bardzo skomplikowane. W większości modeli aut wystarczy:

upewnić się, że może być to zrobione poza serwisem (system start&stop może uniemożliwiać samodzielne działanie); zdobyć pewność, że wyjęcie akumulatora nie sprawi kłopotów z elektroniką samochodową; przestrzegać zasad bezpieczeństwa; zaciągnąć hamulec ręczny i wyjąć kluczyki ze stacyjki; odłączyć biegun ujemny (-); odłączyć biegun dodatni (+); usunąć uchwyty i śruby mocujące; ostrożnie wyjąć akumulator (pamiętając o jego dużej wadze); oczyścić zaciski ze śniedzi.

Trzeba jeszcze pamiętać, że akumulator w nieużywanym samochodzie może pozostawać przez określony czas. Można go obliczyć znając moc akumulatora samochodowego, pojemność znamionową i wartość upływu prądu. Przyjmuje się jednak, że bezpieczny okres, w trakcie którego samochód stoi bez eksploatacji trwa do dwóch tygodni. Po tym czasie narażamy się na ryzyko kłopotów z akumulatorem.

Jak dbać o akumulator samochodowy po jego wyjęciu z auta?

Akumulator w nieużywanym samochodzie nie może zbyt długo pozostawać bezczynnie, ale jak dbać o niego po wyjęciu? Przede wszystkim konieczna jest ochrona urządzenia przed wilgocią i zbyt wysokimi temperaturami. Miejsce przechowywania koniecznie powinno być suche i chłodne. Szczególnie wilgoć wpływa negatywnie na żywotność nawet nowego i mało eksploatowanego akumulatora. Problem nie sprowadza się też do prostej kwestii: akumulator a nieużywany samochód, wyjmować lub nie? Nawet wymontowany z auta i odpowiednio przechowywany w końcu rozładuje się. Być może potrwa to tygodnie, nie zaś dni, ale skutek może być tak samo opłakany. Zakwaszenie, później regeneracja lub kosztowna wymiana. Warto więc kontrolować jego stan tak, aby stale był częściowo naładowany.

Jak poznać, że akumulator jest rozładowany? Jak go naładować?

Akumulator w nieużywanym samochodzie, tak samo jak ten wymontowany, mogą się oczywiście wyczerpać. W jaki sposób to zdiagnozować? W przypadku eksploatowanego auta sprawa jest dość prosta - nie może ono zapalić przy przekręceniu kluczyka w stacyjce pomimo zwykłej pracy rozrusznika. Przy okazji normalną pracę kończą drobne urządzenia i wskaźniki takie, jak kontrolki przy zegarach lub zegar elektroniczny. W przypadku wymontowania akumulatora niezbędne będą woltomierz, areometr i amperomierz. Pamiętajmy:

napięcie w akumulatorze nie może być poniżej 12,5 V;

napięcie poniżej 11 V oznacza głębokie rozładowanie akumulatora;

optymalna wartość napięcia plasuje się pomiędzy 13,8 i 14,4 V.

Kolejną ważną wielkością, którą wypada zbadać i określić, jest gęstość elektrolitu. Sprawdzamy ją areometrem. Optymalna wartość tego czynnika powinna w naszym klimacie wynosić między 1,26 a 1,28 g/cm3.

Jak naładować akumulator? Zrobienie tego przy pomocy prostownika nie powinno sprawić trudności, ale należy zachować czujność, aby nie doprowadzić do wybuchu (możliwość zapalenia wodoru). Upewniamy się, że akumulator znajduje się daleko od ognia. Optymalny czas ładowania wyczerpanej baterii to okres od 10 do nawet 12 godzin. Trzeba najpierw wyjąć urządzenie, odkręcić korki, założyć uchwyty plus i minus, wskazać na prostowniku właściwą wartość i podłączyć do źródła prądu.