Kolejna motoryzacyjna legenda z klocków Lego. Dodge Charger dla fanów "Szybkich i wściekłych"

Kolekcja motoryzacyjnych legend budowanych z klocków Lego systematycznie się powiększa. Mamy już Porsche, Bugatti, kultowego Land Rovera Defendera, a niedługo zadebiutuje pierwsze Lamborghini (prawdopodobnie Sian) z klocków Lego. Tymczasem producent zabawek wypuścił na rynek coś co sprawi, że fanom muscle car'ów zaświecą się oczy.

O innych modelach Lego pisaliśmy tutaj: Kultowe samochody z klocków LEGO, czyli co robić, jeśli nie masz co robić

Kultowa zabawka

Najnowszy model ze stajni Lego to Dodge Charger R/T produkowany w latach 70. ubiegłego wieku. Pod maską znalazł się zbudowany oczywiście z klocków silnik V8. Model ma ruchome tłoki, zawieszenie z wahaczami, układ kierowniczy, a nawet dmuchawę powietrza! Jak na wóz z serii "Fast & Furious" przystało, w bagażniku znajdziemy dwie solidne butle z podtlenkiem azotu.

Zobacz też: Land Rover Defender - kultowa terenówka została zabawką LEGO

Zestaw Lego Technic Dom's Dodge Charger składa się z 1077 elementów. Po złożeniu model ma około 39 cm długości, 16 cm szerokości i 11 cm wysokości. To nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia legenda motoryzacji, przekuta w model z popularnych klocków. Zabawka jest teoretycznie przeznaczona dla dzieci powyżej 10 lat, ale niejeden dorosły chętnie zamknąłby się w pokoju na kilka godzin, by cofnąć się do czasów dzieciństwa.

