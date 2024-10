Czym jeździ Dariusz Barski? Obiecujemy, że będziecie zaskoczeni

Nazwisko Dariusza Barskiego jest w ostatnich dniach niezwykle gorące. To były-obecny prokurator krajowy. Adam Bodnar upiera się, że skutecznie odwołał Barskiego ze stanowiska. Prezydent Duda z kolei uważa, że po wyroku SN Barski nadal pełni stanowisko. Dziś nie będziemy się jednak zajmować polityczną rozgrywką i jej znaczeniem. Zajrzymy bowiem do... garażu Pana Dariusza. A tam ukrywa się naprawdę duże zaskoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo 16-latek jechał motocyklem bez uprawnień. Nie zatrzymał się do kontroli

Dariusz Barski do pracy jeździ Ducati XDiavel Dark. To świetny wybór

Dariusz Barski jest średniolatkiem, a do tego prawnikiem i prokuratorem. Teraz okazuje się jednak, że Pan Dariusz jest także fanem włoskich motocykli. Posiada bowiem w swoim garażu model Ducati XDiavel Dark. Na takim jednośladzie kilka dni temu został sfotografowany przez reportera Faktu.

Ducati Diavel 1260 S Black and Steel 2022 Ducati

Zdjęcie opublikowane przez dziennik sprawia, że Panu Dariuszowi każdy fan motocykli spokojnie mógłby przybić przysłowiową piątką. I to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że może poza spodniami, prokurator był świetnie przygotowany do jazdy. Miał motocyklową kurtkę, kask, a nawet aerodynamiczny plecak na drobiazgi osobiste. Po drugie dlatego, że wybór Ducati jest strzałem w dziesiątkę. To motocykl, który ma i osiągi, i styl.

Ducati XDiavel Dark ma 160 koni i zero chromowań

Jak zauważa Ducati, "XDiavel ma cechy typowe dla cruisera. Jest długi, niski i masywny. Sylwetka przyciąga wzrok, zachwyca proporcjami i detalami, a przede wszystkim eksponuje piękno silnika." Sercem włoskiego motocykla jest silnik o pojemności 1262 cm3. Motor chłodzony cieczą i wyposażony w system zmiennych faz rozrządu rozwija 160 koni mechanicznych. Wartość ta jest dostępna przy 9500 obr./min. Moment obrotowy sięga 127 Nm i ujawnia się przy 5000 obr./min. Motocykl gotowy do jazdy waży 249 kg.

Konstrukcja motocykla ma efektowną formę kratownicy. Dodatkowo włoscy projektanci zastosowali stalowy zbiornik w kształcie łzy i reflektor LED. Motocykl Pana Dariusza dodatkowo jest skonfigurowany w wariancie Dark. To oznacza, że jest pozbawiony chromowań.

Ile kosztuje Ducati XDiavel Dark?

Niestety przyjemność jazdy takim motocyklem do tanich nie należy. Polski cennik jednośladu startuje od kwoty na poziomie 122 900 zł. Na rynku samochodów suma starczy na bazowego Golfa. W świecie motocykli kwota jest naprawdę wysoka.

Pana Dariusza na taki jednoślad jednak spokojnie stać. Przynajmniej było stać. Jako prokurator krajowy od 16 lutego 2022 r. do końca 2023 r. (a więc za nieco ponad 22 miesiące) otrzymał 974 693 zł podstawowego wynagrodzenia i 32 900 zł nagród. To oznacza, że zarabiał średnio blisko 46 tys. zł miesięcznie. Tak przynajmniej wynika z informacji uzyskanej w ramach dostępu publicznego przez Ewę Wrzosek ze stowarzyszenia Lex Super Omnia.