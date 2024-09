Auto kontra motocykl. Najszybsze Audi zmierzyło się z topowym Ducati. Kto wygrał?

Ten wyścig na ćwierć mili jest naprawdę wyjątkowy. Odbywa się na torze drogowym i w bezpiecznych warunkach do rozwijania prędkości. A do tego na starcie pojawiły się dwa niesamowite pojazdy. Pierwszym jest najszybciej przyspieszające do 100 km/h Audi w historii marki. Drugim najnowszy model Ducati.

Audi e-tron ma 925 koni. Ducati oferuje tylko 216 koni

Zacznijmy od przedstawienia rywali. Na nagraniu widać wyścig między:

Audi RS e-tronem GT Performance. Sedan-coupe posiada dwa silniki elektryczne. Ich zsumowana moc systemowa to 843 KM, choć przez pewien czas układ napędowy może wygenerować 925 KM. Moment obrotowy sięga z kolei 1027 Nm.

Ducati Panigale V4S jest napędzany 1,1-litrowym motorem V4, który jest inspirowany jednostkami tworzonymi na potrzeby MotoGP. Ten silnik generuje 216 koni mechanicznych i blisko 121 Nm momentu obrotowego.

Dane techniczne przemawiają na korzyść Audi. Szczególnie że niemiecki model jest w stanie przyspieszyć do 100 km/h w zaledwie 2,5 sek. W tyle, ile setkę robi Bugatti Chiron. Ducati jest wolniejsze. Na uzyskanie podobnej prędkości potrzebuje 2,9 sek. Z drugiej strony włoski motocykl ma inne asy w rękawie. Tym jest stosunek mocy do masy. W przypadku Panigale V4S na jedną tonę przypada 1150 koni mechanicznych. Audi może się natomiast pochwalić wynikiem ponad 3-krotnie niższy. Tu każdą tonę napędza 386 koni.

Dwa do jednego dla... Ducati. 925-konne Audi przegrało z motocyklem

No dobrze, a więc jak zakończyła się rywalizacja? Na przejeździe testowym Audi dojechało na metę pierwsze i to ze sporym zapasem. Podczas przejazdów liczących się do rywalizacji, e-tron nie miał już tak łatwo. Tylko raz przekroczył linię mety pierwszy. Dwa razy udało się to Ducati. W każdym z przejazdów zasada była taka sama. Audi RS e-tronem GT Performance już na starcie wyprzedzało motocykl. Gdy jednak Ducati Panigale V4S wkręcało silnik na obroty i łapało wiatru w żagle, dopadało elektrycznego sedana.

Średnie wyliczenia pokazują, że przejechanie ćwierć mili zajmowało Ducati Panigale V4S 9,9 sek. Audi było o 0,1 sek. gorsze. Jeszcze gorzej dla Audi wypadła kolejna próba. Próba, w której wyścig odbywał się na dystansie połowy mili, a do tego start był lotny. Pojazdy na początku odcinka pomiarowego miały na liczniku jakieś 40 km/h. W takim przypadku Ducati zyskiwało przewagę już na początku. Przegrało dopiero w momencie, w którym startowało z prędkością 40 km/h z trzeciego biegu.