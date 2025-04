Lando Norris to 26-letni Brytyjczyk, który jest jednym z kierowców Formuły 1. Na listę jego sukcesów można wpisać m.in. wicemistrzostwo w F1 w 2024 r. Lando potrafi jednak nie tylko prowadzić. On także potrafi stylowo podjechać na tor. Udowodnił to podczas japońskiego GP. Być może ubrał się w motoryzacyjny dres. Jednak to dres ze ściśle limitowanej serii. Każdy chciałby taki mieć.

Zmodyfikowany Nissan Skyline R32 wygląda porażająco

Białe coupe podjeżdżające pod tor Suzuka było tak mocno obłożone spojlerami, że w pierwszym momencie trudno rozpoznać w tym modelu klasycznego Skyline`a. Na pierwszy rzut oka auto prezentuje się jak nowoczesna wersja wyścigowego wariantu BMW 3.0 CSL z lat 70. XX wieku. Nissan patrzy wkurzonymi oczami spod przedłużonej maski. A dolny spojler wygląda trochę tak, jakby miał podczas jazdy kosić wszystko, co wystaje ponad poziom asfaltu.

Tylny spojler Nissana jest wprost ogromny. Nikt jednak nie zwraca na niego uwagi. Bo wcześniej dostrzega obudowę przedniego i tylnego nadkola. Tylnego, w którym pojawia się absurdalnych rozmiarów wlot powietrza. Model prezentuje się trochę tak, jakby zamiast na drogi, miał trafić na tor podczas wyścigów z serii NASCAR.

Czym przyjechał Lando Norris na GP Japonii? Najwyższe noty za styl. Trudno będzie to przebić Fot. Liberty Walk

Kto przygotował Skyline R32 dla Lando Norrisa?

Podstawowe pytanie w tym punkcie brzmi. Kto stworzył taki body kit do Nissana Skyline R32? Odpowiedź pojawia się bliżej, niż mogłoby się wydawać. Jest bowiem zapisana... na masce pojazdu. Liberty Walk to nazwa japońskiego tunera. Tak przygotowany zestaw tuningowy nie jest tani. Został wyceniony na 2 926 000 jenów. To po dzisiejszym kursie daje nieco ponad 76 000 zł.

Warto jednak wiedzieć o jednym. Liberty Walk zmodyfikowało wygląd Skyline`a R32. Nie dotknęło jego silnika. Ten jest w pełni fabryczny. To mimo wszystko nadal może oznaczać podwójnie doładowany, rzędowy silnik 6-cylindrowy o pojemności 2,6 litra. Moc? Ta powinna oscylować w granicy 280 koni. A jest wspierana przez moment obrotowy "wyceniony" na 368 Nm. Taki Skyline wolny z pewnością zatem nie jest.