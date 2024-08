346 punktów karnych. Motocyklista podczas jednej przejażdżki popełnił 43 wykroczenia

Policjanci z województwa śląskiego opublikowali film z pościgu, jaki prowadzili za motocyklistą w piątek 26 lipca. Funkcjonariusze rudzkiej drogówki patrolując Drogową Trasę Średnicową zwrócili uwagę na kierującego motocyklem, który przekroczył prędkość dozwoloną w tym obszarze. Kiedy wydali nakaz zatrzymania do kontroli drogowej przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, zmotoryzowany zdecydował się na ucieczkę.

Motocyklista uciekł, ale policjanci go zidentyfikowali

Policjanci poruszający się nieoznakowanym radiowozem ruszyli w pogoń za motocyklistą, który z DTŚ zjechał na ulice Chorzowa i dojechał do Świętochłowic, gdzie pościg zastał zakończony. Kierujący zdołał uciec, co nie oznacza to, że udało się mu uniknąć odpowiedzialności. Jak powiadomili w komunikacie prasowym policjanci, rudzcy mundurowi we współpracy z chorzowskimi zdołali zidentyfikować mężczyznę, za którym prowadzono pościg. Okazał się nim mieszkaniec Chorzowa. Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do kierowania jednośladem, którego jest właścicielem. Nagrania z monitoringu jednak potwierdzają, że to właśnie zidentyfikowany chorzowianin odpowiada za ucieczkę przed policją.

43 wykroczenia i 346 punktów karnych

Jak zrelacjonowali policjanci, 51-latek podczas ucieczki popełnił masę wykroczeń drogowych. M.in. nie stosował się do linii podwójnej ciągłej, przejeżdżał przez przejścia dla pieszych bez ustąpienia pierwszeństwa, jeździł pod prąd i ignorował sygnalizację świetlną. W pewnym momencie motocyklista uciekał nawet po chodniku. Z wyliczeń policjantów wynika, że popełnił 43 wykroczenia drogowe. Za swoją niebezpieczną jazdę nazbierał aż 346 punktów karnych. Do tego okazało się, że mężczyzna nie ma wymaganych uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdu.

Wiadomo, że 51-latek stracił posiadane prawo jazdy, a dalsze czynności w sprawie prowadzą mundurowi z Chorzowa. Jakie konsekwencje grożą piratowi drogowemu? Czekają go mandaty karne nie tylko za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym, ale także dodatkowa grzywna za kierowanie pojazdem pomimo braku stosownych uprawnień i zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych. Natomiast za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, co w świetle prawa jest przestępstwem, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.