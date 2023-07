Płatne tunele: Austria. Sprawdź, które odcinki tras podziemnych wymagają uiszczenia opłaty za przejazd

Płatne tunele w Austrii - mapa obiektów

Płatne tunele w Austrii to nic nowego dla osób, które stale podróżują po Europie. Jeśli jednak pierwszy raz wybierasz się samochodem za granicę, warto pamiętać o tym obowiązku. Gdzie znajdują się płatne tunele w Austrii? Mapa obiektów prezentuje się następująco:

Tunel Arlberg — znajduje się na drodze ekspresowej S16

Tunel Karawanki — znajduje się pomiędzy autostradą A11 a Austrii, a autostradą A2 w Słowenii

Tunel Bosruck — znajduje się na autostradzie A9 Pyhrn

Tunel Gleinalm — znajduje się na autostradzie A9 Pyhrn

Tunel Katschberg — znajduje się na autostradzie A10

Tunel Tauern — znajduje się na autostradzie A10.

Opłaty za tunele w Austrii — gdzie ich dokonać?

Opłaty za tunele w Austrii wynikają z wysokich kosztów budowy przejazdów podziemnych i częściowo mają stanowić pokrycie wydatków inwestycyjnych. Podróżując po autostradach austriackich, konieczne jest posiadanie winiety w formie naklejki lub elektronicznej. Część tras wyjęta jest natomiast z obowiązku posiadania winiety, a podróżując nimi, konieczne jest dokonanie opłaty odcinkowej. Gdzie dokonać opłat za tunele w Austrii? Można tego dokonać online lub w stacjonarnych punktach poboru opłat. Istnieje możliwość wykupienia biletu na pojedynczy przejazd, bądź nabycia karnetów rocznych.

Najdłuższy tunel w Austrii. Tunel Arlberg

Tunel Arlberg to najdłuższy tunel w Austrii. Powstawał w latach 1974-1978, a jego budowa była podyktowana m.in. koniecznością odciążenia drogi biegnącej przez górską przełęcz Arlberg. Najdłuższy tunel w Austrii biegnie właśnie pod wspomnianą przełęczą Arlberga, oddzielającej Alpy Lechtalskie od pasma górskiego Verwallgruppe w Alpach Centralnych. Stanowi fragment drogi ekspresowej S16. Tunel Arlberg mierzy 13,98 km i jest drugim co do długości tunelem w Alpach, ustępując miejsca tunelowi drogowemu Świętego Gotarda w Szwajcarii. Co warto wiedzieć o najdłuższym tunelu w Austrii? Tunel Arlberga jest w stanie przepuścić w ciągu godziny 1800 pojazdów. Wyposażony jest w ponad 40 kamer, które na bieżąco monitorują ruch drogowy. Tunel Arlberga znajduje się w gronie płatnych tuneli. Austria w chwili obecnej zamknęła go dla ruchu kołowego, w związku z prowadzonymi tam pracami remontowymi. Tunel ma być zamknięty do 6 października 2023 r.

Tunel Słowenia-Austria. Tunel Karawanki

Tunel Słowenia-Austria to tunel drogowy o długości 7,8 km, biegnący pod masywem górskim Karawanki. Tunel Słowenia-Austria był budowany w latach 1986-1991. Jest on częścią austriackiej autostrady A11. Łączy gminę St. Jakob im Rosental w Austrii z gminami Kranjska Gorą i Jesenice w Słowenii. Przejazd tunelem Słowenia-Austria jest płatny. Bilet w jedną stronę kosztuje 7,8 €. Warto wspomnieć, że w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu drogowego Karawanki, biegnie także tunel kolejowy o tej samej nazwie.

Płatne tunele w Austrii: Gleinalm i Bosruck

Inne płatne tunele w Austrii? Tunel Gleinalm i tunel Bosruck są częścią autostrady A9, biegnącej przez kraj związkowy Styria. Tunel Gleinalm ma 8,3 km i łączy Leoben z Graz-Umgebung. Został oddany do użytku w 1978 r. Ile wynosi opłata za przejazd tunelem Gleinalm? Cena biletu w jedną stronę to 10,5€. Tunel Bosruck z kolei liczy 5,5 km, a opłata za przejazd w jedną stronę wynosi 6,5€. Istnieje także możliwość zakupienia biletów rocznych, obejmujących przejazd oboma tunelami. Koszt takiego biletu wynosi wówczas 114€.

Tunele w Austrii: Katschberg i Tauern. Można zakupić karnet?

Tunele w Austrii objęte obowiązkiem uiszczenia zapłaty za przejazd, stanowią zazwyczaj część autostrad. Tak samo jest w przypadku tunelu Katschberg i tunelu Tauren, które są częścią autostrady A10 w Austrii. Tunel drogowy Tauern liczy ponad 6,5 m i jest jednym z najdłuższych tuneli w Austrii. Jaki jest koszt przejazdu przez oba tunele? Opłata za bilet w jedną stronę wynosi 13,5€, koszt karnetu rocznego to z kolei 120€.

Tunel Austria Włochy. Tunel bazowy Brenner

Tunel Austria-Włochy to inwestycja w trakcie budowy, która rozpoczęła się w 2011 r., a zakończenie planowane jest na 2028 r. Tunel bazowy Brenner — bo o nim mowa — ma liczyć 64 km długości, co oznacza, że stanie się najdłuższym kolejowym tunelem na świecie, pokonując tym samym aktualnego rekordzistę, czyli tunel bazowy Świętego Gotarda w Alpach szwajcarskich. Tunel bazowy Brenner połączy Innsbruck w Austrii z włoską gminą Fortezza, biegnąc pod przełęczą Brenner. Zgodnie z zapowiedziami, pociągi przejeżdżające przez tunel Austria-Włochy, będą osiągały prędkość 200 km/h, co ma znacznie skrócić aktualny czas podróży.

