Czerwona linka w bagażniku. Czy mają ją tylko sedany?

Praktyczne porady z zakresu eksploatacji pojazdów znajdziesz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Czerwona linka w bagażniku nie ma zamiaru alarmować kierowcy. Kolor został dobrany przez producenta w taki sposób, aby właściciel auta mógł dostrzec ją w opakowanym na czarno kufrze. A jej zastosowanie ma jeden cel. Chodzi o to, aby uratować kierującego przed potężnymi kosztami w czasie prostej awarii.

Zobacz wideo Młody człowiek podróżował w bagażniku Skody Citigo. Kolega podwoził go na autobus

Do czego służy czerwona linka w bagażniku?

Awarią, o której piszemy, jest uszkodzenie siłownika otwierającego klapkę wlewu paliwa. Ta powinna odskoczyć po naciśnięciu przycisku w kabinie pasażerskiej. Gdy silniczek popsuje się, klapka nie otworzy się. Więc jeżeli kierowca będzie chciał zatankować auto, zostaną mu dwa wyjścia. Będzie musiał wyrwać klapkę lub przewieźć auto lawetą do warsztatu. Obydwa wyjścia są kosztowne. Stąd trzecie postanowił zaproponować producent. Po pociągnięciu czerwonej linki klapka odskoczy. To awaryjny sposób jej odblokowania.

Awaryjny sposób odblokowania klapki może się przydać nie tylko w przypadku awarii siłownika, ale także przymarznięcia klapki zimą. Pamiętajcie o tym.

Najpierw ukradł 43 karty, potem 2600 l paliwa. Wszystko by się udało, gdyby nie ci wredni policjanci...

Czerwona linka w bagażniku występuje tylko w sedanach?

Wiemy już za co odpowiada linka. Powróćmy zatem do pytania zadanego w tytule tego materiału. Czy mają ją tylko sedany? Absolutnie nie. W przypadku każdego typu nadwozia inny sposób dostania się do klapki, niż jej wyrwanie nie byłby możliwy. Wlewy są bowiem konstruowane w taki sposób, że znajdują się w nadkolu. Nie ma do nich bezpośredniego dostępu z komory bagażnika. Czerwona linka powinna się zatem pojawić w każdym typie pojazdu wyposażonego w elektronicznie odblokowywaną klapkę wlewu paliwa – bez względu na fakt czy będzie to sedan, kombi, hatchback, SUV czy może terenówka.

Popsuł się siłownik klapki paliwa? Napraw go. Nie czekaj.

System awaryjnego odblokowywania klapki wlewu paliwa nie oznacza, że kierowca może teraz korzystać z niego wieczność. Tak czy tak konieczna jest naprawa. Ile kosztuje nowy siłownik klapki wlewu paliwa? To zależy od marki i modelu auta. Czasami stanowi wydatek na poziomie 20 czy 30 zł, a czasami cena nowej i oryginalnej części przekracza 100 zł. Do sumy doliczyć należy koszt pracy mechanika. Kwota w tym przypadku nie powinna jednak przekroczyć maksymalnie 100 zł. Suma zależy od tego, jak dobry jest dostęp do siłownika, a więc jak szybko przebiegnie wymiana.