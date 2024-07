Darmowa nawigacja TomTom przez rok. Bez żadnych haczyków, ale trzeba się pospieszyć

TomTom dostarcza oprogramowanie nawigacyjne producentom wielu samochodów. Ponadto oferuje własne urządzenia, ale z nawigacji tej firmy można korzystać również na smartfonach. Po to powstała aplikacja TomTom GO Navigation, która działa na zasadzie abonamentu. Możesz ją zainstalować bezpłatnie, ale po 7-dniowym okresie próbnym korzystanie ze wskazówek wymaga wykupienia licencji na wybrany okres. To dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują takiego programu tylko raz na jakiś czas, np. na urlopie. Teraz pojawiła się jeszcze lepsza opcja: można otrzymać roczny abonament za darmo, który normalnie kosztuje 92,99 zł i wcale nie trzeba wiele zrobić w tym celu.

Aktywacja darmowego abonamentu TomTom GO jest prosta. Trzeba pamiętać tylko o jednym

Żeby używać aplikacji TomTom GO Navigation bezpłatnie przez 12 miesięcy wystarczy wejść na firmową stronę z promocją i aktywować nowy abonament. Promocja jest na angielskiej stronie TomTom, ale gdy ją zaczniemy uruchamiać, zostaniemy automatycznie przeniesieni do polskiego sklepu, bo działa również w naszym kraju. Kod kuponu to "summerof2024", ale nie trzeba go wpisywać, bo pojawia się automatycznie w odpowiednim miejscu. Potem wystarczy tylko sfinalizować transakcję. To wymaga podania swoich danych i metody płatności (karta płatnicza, PayPal, Google Pay), ale żadne pieniądze nie zostaną pobrane. Później wystarczy zainstalować apkę TomTom Go Navigation na telefonie z firmowego sklepu Apple App Store albo Google Play i zalogować się na własne konto.

Jeśli po roku nie chcesz płacić, pamiętaj żeby anulować abonament TomTom GO Navigation

Promocja nie ma żadnych haczyków, nie wymaga nawet zgody na przysyłanie marketingowych e-maili. Jedyne warunki są takie, że trzeba zrobić do przed 15 sierpnia 2024 r, bo później promocja się kończy oraz być nowym użytkownikiem, a nie korzystać z założonego wcześniej konta. Poza tym trzeba pamiętać, że po zakończeniu okresu abonamentu zostanie on automatycznie przedłużony. Wtedy TomTom obciąży nas jego kosztami (w tej chwili to równowartość 19,99 funtów brytyjskich). Żeby tego uniknąć, wystarczy na swoim profilu anulować subskrypcję przed upływem roku. Jednak bardzo możliwe, że wcale nie będziecie chcieli tego robić, bo TomTom Navigation GO ma wiele zalet.

Aplikacja ma przyjazny interfejs, dobre algorytmy wyznaczania trasy, może pracować całkowicie offline, ostrzegać nas przed ograniczeniami prędkości i fotoradarami. Oprócz podstawej apki GO Navigation TomTom oferuje też dwie inne, które są bezpłatne. TomTom AmiGO to nawigacja tej firmy działająca na ekranie samochodu z funkcją Android Auto, a TomTom Ride został opracowany specjalnie z myślą o motocyklistach.