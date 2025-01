Audi RS 6 Avant GT katowane na polu. Były pieniądze, zabrakło mózgu

Audi RS 6 Avant GT to efektowne, mocne i bardzo szybkie kombi. Specjalna limitowana wersja GT liczy 660 egzemplarzy. Wyostrzony design podkreślają nowe elementy stylistyczne, w tym spoilery, wśród których wyrazisty jest przedni splitter zintegrowany ze zderzakiem, nowe wyloty powietrza wycięte w błotnikach za 22-calowymi obręczami kół, czy charakterystyczny spoiler stanowiący przedłużenie dachu.

Skatowali auto warte ponad milion złotych

Wyjątkowe Audi, które można m.in. kupić w Polsce, to wóz wyceniony na milion złotych. Samochodu wyraźnie nie było szkoda dwóm brytyjskim influencerom, którzy potrafią często wykazywać się dziwnym zachowaniem, brakiem rozsądku i poszanowania pojazdów czy przestrzeni publicznej. Robią wiele dziwnych rzeczy, a wszystko dla sławy w social mediach i wyświetleń. Film z Audi RS 6 Avant GT udowadnia, że mężczyznom nie przeszkadza wystawianie się na pośmiewisko i zmasowaną krytykę.

Mocarne Audi RS 6 Avant GT

Influencerom do orania pola posłużyło Audi RS 6 Avant GT napędzane silnikiem benzynowym 4.0 TFSI rozwijającym moc 630 KM i 850 Nm. Moment obrotowy trafia do stałego napędu na wszystkie koła quattro za pośrednictwem standardowej 8-biegowej przekładni Tiptronic. W porównaniu ze zwykłym RS 6 Avant oznacza to moc wyższą o 30 KM i 50 Nm.

Topowy wariant tej serii modelowej przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 sekundy (o 0,3 sekundy szybciej niż RS 6 Avant), a od 0 do 200 km/h – w zaledwie 11,5 sekundy, czyli o 0,5 sekundy szybciej niż RS 6 Avant. Standardowo prędkość maksymalna wynosi 305 km/h, a za hamowanie odpowiada seryjny ceramiczny układ hamulcowy RS.

Aud RS 6 Avant GT na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim Fot. Rahman Damian, Angela Błaszczyk

Auto do jazdy po torze, a nie po polu

RS 6 Avant GT zawiera w konstrukcji centralny mechanizm różnicowy z blokadą, poprawiający dynamikę jazdy, zauważalnie przyczyniając się do precyzyjniejszego pokonywania zakrętów i zmniejszenia podsterowności podczas jazdy w obszarze granicznym. Rozdziela on moment obrotowy silnika pomiędzy przednią i tylną oś w stosunku 40:60. W przypadku poślizgu większa siła napędowa jest automatycznie przekazywana na oś o lepszej przyczepności; na przód trafia do 70 proc., a na tył – do 85 proc.

Do tego RS 6 Avant GT otrzymało specjalnie skonfigurowany sportowy mechanizm różnicowy quattro na tylnej osi. Nowe parametry skupiają się na zapewnieniu dodatkowej zwinności i zwiększeniu ilości momentu obrotowego kierowanej do tylnej osi. Kierowca może cieszyć się sportowym, neutralnym i bardzo precyzyjnym prowadzeniem. Co więcej, standardem w tym aucie jest regulowane gwintowane zawieszenie, które w porównaniu do RS 6 Avant obniża prześwit o 10 milimetrów.

RS 6 Avant GT zjeżdża z linii produkcyjnej z pakietem stylistycznym RS plus w standardzie. Czerń we wnętrzu przełamują liczne akcenty w ekskluzywnej kombinacji czerwieni i miedzi, na przykład przeszycia na kierownicy, bocznych panelach konsoli środkowej, środkowym podłokietniku oraz podłokietnikach na panelach drzwi, a także na dywanikach z napisem „RS 6 GT". Ta sama kolorystyka charakteryzuje nowe fotele kubełkowe RS, pokryte połączeniem skóry i tkaniny Dinamica, z napisem „RS 6 GT" tuż pod zagłówkami. Przeszycia o strukturze plastra miodu na środkowych panelach siedzeń mienią się czerwonym kolorem Express, a nić na brzegach kubełkowego fotela ma odcień miedzi.