Oto auto, w którym nie sprawdzisz spalania. Chcesz wiedzieć? To łap za kalkulator

Jaecoo 7 Super Hybrid jest już obecne na polskich drogach i pozwala na przemierzanie kilometrów w ciszy. Choć auto nie jest w pełni elektryczne, to tak się zachowuje. Podczas pierwszych jazd testowych pokonałem tym modelem dystans niespełna 100 km i zebrałem na jego temat sporo spostrzeżeń. Poszukiwaczom uniwersalnej hybrydy zdecydowanie polecam przejażdżkę. Warto poznać charakter pracy układu Super Hybrid System i samemu przekonać się o jego zaletach. Tym bardziej, że samochody fizycznie są już dostępne u autoryzowanych dealerów, a ceny zachęcają do bliższych oględzin.

O właściwościach jezdnych Jaecoo 7 wyposażonego w tradycyjny silnik spalinowy 1.6 turbo połączony z napędem na cztery koła pisałem jakiś czas temu - SPRAWDŹ TUTAJ. Samochód ten okazał się zaskakująco sprawny w lekkim terenie i wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Nie inaczej jest w przypadku świeżej wersji z układem Super Hybrid System, która w pierwszym miesiącu 2025 roku dołączyła do polskiej oferty. Czym wyróżnia się ta nowość? Zalet, jak i wad nie brakuje.

Jaecoo 7 Super Hybrid - pierwsze jazdy testowe w Polsce Fot. Rafał Mądry

SUV z cichą hybrydą

System Super Hybrid jest hybrydą typu plug-in, a więc łączy zalety pojazdów spalinowych z komfortem cichej jazdy autem elektrycznym. Pracujący w cyklu Millera silnik benzynowy 1.5 T-DGI o mocy 143 KM i 215 Nm (z napędem rozrządu na łańcuchu), pełni rolę głównego źródła napędu bądź funkcjonuje jako wsparcie motorów elektrycznych. Jednostki elektryczne są dwie, a jedną z nich jest zintegrowany w obudowie skrzyni biegów generator ISG (moc 136 KM i 120 Nm) odpowiedzialny za odzysk energii i ładowanie baterii wysokonapięciowej o sporej pojemności 18.3 kWh. Akumulator osadzony w podłodze auta waży 184 kg i obniża punkt ciężkości auta. Moc silnika trakcyjnego zainstalowanego od strony motoru spalinowego wynosi 204 KM i 310 Nm, a napęd na koła trafia poprzez automatyczną skrzynię biegów 1DHT.

Mechanizm przekładni jest szczególnie ciekawy, bowiem dysponuje ośmioma trybami przepływu energii podczas pracy hybrydowej, które inteligentnie dobiera do sytuacji. Skrzynia pracuje w ciszy, a zmiana trybów między elektrycznym, szeregowym i równoległym, jest płynna. Póki bateria jest naładowana silnik spalinowy niechętnie wzbudza się do życia nawet w trybie hybrydowym, co jest bardzo dobrą informacją. W trybie EV silnik spalinowy nie uruchomi się do 25 proc. pojemności baterii (w systemie pojazdu można ręcznie wymusić jazdę do 10 procent). Co więcej, jazda na silniku elektrycznym odbywa się w pełnym zakresie obrotów. Na elektryku można praktykować dynamiczną jazdę i pędzić nawet z prędkością maksymalną, o ile w baterii jest wystarczający zapas energii. V-max dochodzący do 180 km/h nie został zablokowany oprogramowaniem, tylko wynika z ograniczenia najwyższego przełożenia w skrzyni.

Układ hybrydowy typu plug-in w Jaecoo 7 Fot. Rafał Mądry

Chińczyk z werwą

Producent nie podaje wartości mocy systemowej. Nieoficjalnie mówi się o około 270 KM, ale w ruchu nie czuć aż tak dużego "powera". Choć auto przyspiesza w sposób liniowy, to nawet w trybie jazdy Sport nie wyrywa brutalnie do przodu, jak to zwykle robią wozy w pełni elektryczne. Właściwie, to nawet dobrze, bo Jaecoo 7 ważące 1,8 tony to tylko uniwersalny C-SUV, a nie asfaltowy przecinak. Inżynierowie zachowali odpowiedni balans między dobrymi osiągami, a rozsądnym zużyciem paliwa i energii.

Na trasie szybkiego ruchu werwy hybrydzie nie brakuje. Czas przyspieszenia do pierwszych 100 km wynosi 8,5 sekundy, ale to dopiero wyprzedzanie sprawia przyjemność, bo auto odczuwalne "zbiera się" w wyższym zakresie prędkości. Dla porównania Jaecoo z silnikiem 1.6 turbo o mocy 147 KM i 275 Nm, w odmianie FWD od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10,3 s, a w wariancie AWD potrzebuje na osiągnięcie setki 11,4 s. Co irytuje? Bez zapiętego pasa kierowcy Jaecoo 7 nie ruszy z miejsca, a wrzucenie biegu wymaga silniejszego wduszenia pedału hamulca.

Jaecoo 7 Super Hybrid w wersji Exclusive Fot. Rafał Mądry

Komputer nie pokazuje spalania

Dla użytkownika Jaecoo 7 Super Hybrid tajemnicą jest zużycie paliwa. Komputer pokładowy podczas jazdy nie pokazuje chwilowego czy średniego spalania. Jeśli poszperamy głębiej w ekranie centralnym, to znajdziemy takie zebrane dane, jak spalanie i zużycie energii z ostatnich 50 kilometrów, które automatycznie się aktualizują. Tak to sobie wymyślili Chińczycy, którzy wyraźnie nie chcą, aby użytkownicy pojazdów mogli na bieżąco obserwować wartości dotyczące zapotrzebowania na paliwo. Kierowca chcący znać takie informacje, musi sięgać po stare metody i samodzielnie dzielić ilość zatankowanej benzyny przez liczbę przejechanych kilometrów. Osobom ufającym w dane katalogowe pozostaje wierzyć w łączny zasięg nawet 1200 km przy średnim zużyciu paliwa wynoszącym 6l/100 km. Wypada więc ostrożnie przyjąć, że standardem powinno być przejeżdżanie ponad 1000 km. Zbiornik paliwa ma pojemność 60 litrów, a zasięg elektryczny wynosi około 90 km.

Tryb elektryczny (EV) jest idealny do miejskiej jazdy z zerową emisją. Baterię można ładować z gniazdka prądem zmiennym mocą do 6,6 kW oraz prądem stałym mocą do 40 kW (wówczas czas naładowania od 30-80 proc. wyniesie 20 minut). Możliwości holownicze również są. Po zamontowaniu haka Jaecoo 7 Super Hybrid pociągnie przyczepę z hamulcem o masie 1500 kg (750 kg przyczepa bez hamulca). Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 75 kg.

Jaecoo 7 Super Hybrid nie pokazuje średniego zużycia paliwa Fot. Rafał Mądry

Przyzwoicie się prowadzi i dobrze wygląda

Choć układ kierowniczy nie należy do najprecyzyjniejszych mechanizmów, szybsza jazda na budzi strachu. Nie ma efektu bujania w zakrętach. Zawieszenie nie dysponuje aktywnymi amortyzatorami, które pozwoliłyby na regulację sztywności, dlatego resorowanie optymalnie wypośrodkowano. Prześwit 174 mm został zmniejszony o 15 mm w stosunku do spalinówki. Jaecoo 7 prowadzi się pewnie, ma przyzwoite wyciszenie kabiny i potrafi zaimponować wysokim poziomem wydajności.

Jaecoo 7 w odmianie Super Hybrid jest trudne do rozpoznania. Wygląd solidnego wozu jest niemal identyczny jak w wersjach spalinowych. Różnice w designie zliczymy na palcach jednej dłoni. W stylizacji inne jest wykończenie tylnego zderzaka, z którego zniknęły atrapy wydechów, zmienione zostały ochronne listwy boczne, a na klapie kufra zagościł emblemat PHEV. Taki sam natomiast pozostał pas przedni, a nawet 19-calowe obręcze kół wykonanych ze stopów lekkich. To sprawia, że kompaktowy SUV bez zmian mierzy 4500 mm długości, 1865 mm szerokości i 1680 mm wysokości, przy rozstawie osi wynoszącym 2672 mm.

Jaecoo 7 Super Hybrid z zasięgiem 1200 kilometrów Fot. Rafał Mądry

Zmiany we wnętrzu potrafiące irytować

W hybrydzie design wnętrza różni sią trochę od tego, co oferuje wariant spalinowy. W tunelu środkowym nie znajdziemy już dźwigni odpowiedzialnej za wybór biegu. Element ten zyskał formę delikatniejszej dźwigienki i został przeniesiony na kolumnę kierownicy, gdzie osadzono go po prawej stronie. Tunel środkowy stał się płaski, zawiera półkę i otwory na pojemniki z napojami, panel z przyciskami umożliwiającymi m.in. wybór trybu jazdy oraz pojemne schowki (zamykany w podłokietniku oraz otwartą przestrzeń pomiędzy fotelami).

Wersja Exclusive otrzymała pedały posiadające dedykowane nakładki i chłodzony schowek w tunelu środkowym. Drzwi otrzymały nowy wzór boczków, a z panelu sterowania szybami, obsługiwanego przez kierowcę, zniknęły przyciski odpowiedzialne z ustawienie dużych lusterek bocznych. Zabieg ten jest dla mnie całkowicie niezrozumiały. Ustawień należy dokonać z poziomu ekranu dotykowego, niczym w samochodach marki Tesla. Inne irytujące przypadłości to dostrzegana dziwna perspektywa w lusterku wstecznym czy brak fizycznych przycisków na kierownicy (są dotykowe). Za to materiały wykończeniowe są przyjemne w kontakcie z dłońmi, nie brakuje miękkich poszyć i ładnych dekorów. Wykończenia piano black praktyczne w kabinie nie ma, co jest dużym pozytywem. Spasowanie elementów wypada naprawdę solidnie.

Jaecoo 7 Super Hybrid w wersji Exclusive Fot. Rafał Mądry

Duży bagażnik i możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych

Fotele nie tylko dobrze wyglądają, ale są też całkiem komfortowe. O ile kierowca może wyregulować swój fotel, ten od strony pasażera ma znacznie mniejszy zakres ustawień i siedzi się na nim wyżej. Wysoka osoba odniesie przez to nieprzyjemne wrażenie siedzenia pod sufitem. W tylnym przedziale panuje wystarczająca przestrzeń, by wygodną podróż odbyły dwie dorosłe osoby. Plusem jest duży kąt pochylenia oparcia kanapy, wysuwany podłokietnik oraz kanały wentylacyjne wyprowadzone na tył.

Bagażnik połknie 500 litrów ładunku (1265 l po złożeniu oparć kanapy). Kufer jest trochę mniejszy niż w wersji z konwencjonalnym silnikiem i napędem FWD, ale za to nieco większy jak w wariancie z AWD. Różnice te wynikają z umiejscowienia z tyłu niskonapięciowego akumulatora pojazdu. Boczne wnęki, dzielone skrytki pod podłogą i mocowania to dodatkowe zalety bagażnika. Co ważne, standardem w aucie z napędem Super Hybrid jest funkcja V2L (Vehicle-to-Load), umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych za pomocą energii zgromadzonej w baterii pojazdu.

Jaecoo 7 Super Hybrid w wersji Exclusive Fot. Rafał Mądry

Jaecoo 7 Super Hybrid w wersji Exclusive Fot. Rafał Mądry

Ogromny wyświetlacz w standardzie

Obsługę większości funkcji z zakresu komfortu, ustawień pojazdu czy multimediów, skupiono w centralnym, pionowo umieszczonym ekranie. Wyświetlacz sprawnie reaguje na dotyk, a oprogramowanie działa szybko. Niestety, niektóre ustawienia nie są zbyt intuicyjnie rozmieszczone. Menu jest jednak edytowalne i umożliwia skonfigurowanie panelu kontrolnego zgodnie z własnymi upodobaniami. Ustawianie skrótów pozwali łatwej wyłączyć np. systemy wsparcia irytujące podczas jazdy. Kamery monitorujące obszar wokół auta mają wysoką rozdzielczość, a mapa nawigacji satelitarnej rzucona na montowany w standardzie ekran o przekątnej 14,8" jest większa niż wożone niegdyś w autach atlasy samochodowe.

Auto ma 18 układów stojących na straży bezpieczeństwa i monitorowania koncentracji osoby kierującej. To m.in.: inteligentny system unikania kolizji (IES), system zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP), system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD), system monitorowania uwagi kierowcy (DMS), inteligentny system kontroli prędkości (SAS) czy asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB). W wyposażeniu uwzględniono również rozmaite funkcje ułatwiające jazdę, takie jak tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) czy asystent ograniczenia prędkości (SLA).

Google Maps, Apple CarPlay na ekranie o przekątnej 14,8' Fot. Rafał Mądry

Jaecoo 7 Super Hybrid - cena w Polsce

Ile taka hybryda plug-in kosztuje w Polsce? Zdecydowanie mocnym atutem jest stosunek ceny do wielkości auta, wyposażenia i zastosowanego napędu. Na japońskie czy koreańskie SUV-y z hybrydami typu plug-in trzeba przeznaczyć znacznie więcej środków. Jaecoo 7 Super Hybrid dostępne jest w dwóch gotowych wersjach wyposażenia: Select oraz Exclusive. Wariant Select został wyceniony na 159 900 zł, a wersja Exclusive na 169 900 zł. Podobnie, jak w przypadku wersji z silnikiem benzynowym, filozofia chińskiego producenta nie przewiduje możliwości dołożenia czegokolwiek do wyposażenia. Odmiana Exclusive pozwala jedynie wybrać kolor tapicerki - czarny lub beżowy. Paleta lakierów oferuje kilka kolorów, ale żaden nie wymaga dopłaty. Wyposażenie Exclusive z zewnątrz cechuje kontrastowy czarny dach.

Napęd na cztery koła w hybrydzie nie występuje. Można go jednak znaleźć w połączeniu z tradycyjnym 4-cylindrowym motorem spalinowym 1.6 T-GDI o mocy 147 KM i 275 Nm, parowanym już domyślnie z automatem DCT7. Podstawa z napędem na przód o nazwie Urban kosztuje 139 900 zł, a wariant Offroad z napędem na cztery koła ma cenę 157 900 zł. Wszystkie warianty Jaecoo 7 objęto gwarancją 7 lat lub 150 000 km (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) oraz 7-letnią usługą Assistance. W hybrydzie gwarancja 8 lat lub 160 000 km obejmuje baterię wysokonapięciową oraz silnik trakcyjny oraz moduły sterujące silnikiem i pojazdem. Gwarancja na korozję wynosi 10 lat.

Jaecoo 7 Super Hybrid w wersji Exclusive Fot. Rafał Mądry

Jaecoo 7 Super Hybrid w wersji Exclusive Fot. Rafał Mądry

Wyposażenie Jaecoo 7 Super Hybrid

Wersja Select oferuje na zewnątrz m.in.: 19-calowe obręcze kół, reflektory wykonane w całości w technologii LED, tylne światła LED, automatyczne wycieraczki, komplet czujników parkowania wraz z rozbudowanym systemem kamer, przyciemniane szyby tylne, relingi dachowe. We wnętrzu znajdziemy: klimatyzację dwustrefową z automatyczną regulacją temperatury, system oczyszczania powietrza w kabinie, system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 14.8", bezprzewodową obsługę Android Auto i Apple Car Play, system obsługi głosowej, system nawigacji satelitarnej, elektrycznie regulowane fotele przednie, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, adaptacyjny tempomat, chłodzony schowek w podłokietniku, gniazda USB-A, USB-C oraz gniazdo 12V.

Wersja Exclusive została dodatkowo wyposażona w: podgrzewaną przednią szybę oraz dysze spryskiwaczy, przyciemniane szyby tylne, system audio SONY z 8. głośnikami, wyświetlacz przezierny HUD, drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie, podgrzewanie kierownicy, fotochromatyczne lusterko wsteczne, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów o mocy 50W, gniazdo 12V w bagażniku, elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, dach panoramiczny, podgrzewane i wentylowane przednie fotele (siedzisko + oparcie), funkcję pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych, oświetlenie nastrojowe wnętrza, stylizowane nakładki na pedały i podparcie lewej stopy kierowcy.

Materiał powstał podczas jazd testowych zorganizowanych przez Omoda Auto Poland sp. z o.o. Firma nie miała wpływu i wglądu w treść artykułu przed jego publikacją.