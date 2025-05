Odblaskowy pasek na latarni to nie dekoracja. Za zignorowanie zapłacisz mandat w euro

Planujesz urlop w Niemczech i myślisz, że doskonale znasz tamtejsze znaki drogowe? Lepiej uważaj - nie wszystkie są oczywiste, a jeden z nich ma niemal sto lat i wciąż potrafi namieszać. Mowa o tzw. pierścieniu latarniowym, czyli odblaskowym pasku owiniętym wokół słupa oświetleniowego. Choć jego historia sięga 1937 roku, wciąż obowiązuje i przypomina, że przepisy drogowe to nie tylko ograniczenia prędkości. Wystarczy go przeoczyć, by w nocnej ciszy znaleźć się w kosztownych tarapatach.

Do czego służy pierścień latarniowy? To ważne oznaczenie na niemieckich drogach

Pierścień latarniowy to niepozorna, a jednak bardzo znacząca opaska, którą można dostrzec na latarniach ulicznych w niemieckich miastach i miasteczkach. Ma szerokość 150 mm, biało-czerwoną kolorystykę i umieszczana jest na wysokości od 1,5 do 1,8 metra nad ziemią. Dokładnie tam, gdzie z łatwością zauważy ją parkujący kierowca, niezależnie od tego, czy wjeżdża przodem, czy cofa. Oznaczenie to sygnalizuje, że dana latarnia jest wyłączana w godzinach nocnych, zazwyczaj w ramach lokalnej polityki energetycznej.

Zostawiając pojazd przy takiej latarni, musisz pamiętać o włączeniu świateł postojowych lub pozycyjnych. W przeciwnym razie auto może zniknąć w zupełnej ciemności, a ty wpadniesz w poważne kłopoty. Zgodnie z §17 ust. 4 niemieckiego kodeksu drogowego (StVO), masz obowiązek zapewnienia widoczności zaparkowanego pojazdu po zmroku. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 60 euro.

Ale to nie wszystko. Jeśli inny kierowca uderzy w nieoświetlony samochód, ubezpieczyciel sprawcy może uznać cię za współwinnego i obniżyć lub nawet odmówić wypłaty odszkodowania. Wszystko przez detal, którego próżno szukać w polskich podręcznikach do nauki jazdy, a który w Niemczech może przesądzić o twojej odpowiedzialności.

Dlaczego każdy Niemiec musi znać ten znak? Pojawia się na latarniach coraz częściej

W wielu niemieckich miejscowościach po zmroku zapada prawdziwa ciemność. Coraz więcej samorządów decyduje się na nocne wyłączanie latarni, chcąc ograniczyć zużycie energii w obliczu rosnących kosztów i presji klimatycznej. O ile dla mieszkańców może to być już normą, dla kierowców - zwłaszcza tych z zagranicy - już niekoniecznie. Tu właśnie znaczenia nabiera pierścień latarniowy, który mówi bardzo wyraźnie: "To miejsce nie będzie oświetlone".

Jeżeli go zobaczysz, włącz postojowe. Jeśli go nie ma, możesz liczyć na to, że latarnia będzie świeciła przez całą noc. Taki obowiązek narzuca bowiem orzeczenie Sądu Najwyższego Bawarii, a sądy w Brunszwiku czy Hamburgu jasno potwierdzają: kierowca ma prawo oczekiwać światła, o ile nie ostrzeżono go odblaskowym paskiem o jego braku. W efekcie znak, który mógłby wydawać się reliktem przeszłości, zyskuje drugie życie. Dla współczesnych kierowców staje się cichym strażnikiem widoczności i przypomnieniem, że czasem to, co stare, wciąż działa lepiej niż aplikacje i czujniki parkowania.

