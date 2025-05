Dziwny błąd w Google Maps. U niektórych użytkowników zniknęła podstawowa funkcja

Z Google Maps korzysta ponad miliard ludzi miesięcznie na całym świecie. Liczba użytkowników w Polsce zdecydowanie przekracza 21 milionów. Amerykańska aplikacja jest zatem pierwszym wyborem nawigacyjnym. I aby utrzymać pozycję lidera, potrzebuje ciągłych modyfikacji. Modyfikacji, które niestety nie zawsze kończą się dobrze...

Zobacz wideo Wjechał TIR-em na deptak w Zielonej Górze. Tak pokierowała go nawigacja [źródło: Lubuska Policja]

Propozycja kilku tras przejazdu? Google nastawia się teraz na jedną

Jak donosi serwis Android, ostatnia aktualizacja Google Maps ograniczyła funkcjonalność programu. Po połączeniu telefonu z samochodem za pomocą Apple CarPlay lub Android Auto i wybraniu celu podróży, program często nie proponuje kierowcy kilku tras, a jedną. Prowadzący nie może zatem zdecydować czy chce dotrzeć na miejsce wyjazdu trasą najszybszą, najkrótszą lub może np. bezpłatną. To wbrew pozorom ważna funkcja, bo często nie ma jednej idealnej trasy, żeby dotrzeć na miejsce, tylko są takie, które mają różne wady i zalety. Poza tym zawsze lepiej mieć wybór.

Problemy nie są wcale jednostkowe. Kierowcy piszą o nich m.in. na forach Google oraz w serwisie Reddit. Amerykański gigant nie komentuje natomiast sprawy. Informacje musiały już jednak dotrzeć do niego. Być może programiści właśnie szykują "łatkę", która usunie problem?

Nawigacja Google Maps daje jedną opcję. Jak kierowca może ją zmienić?

Tak czy inaczej, niektórzy kierowcy mają teraz poważny problem. Jeżeli trasa zaproponowana przez aplikację nie odpowiada ich wymaganiom, muszą kombinować. Aby zmienić przebieg przejazdu, mogą dodać np. punkty na trasie. W ten sposób skierują nawigowanie w pożądanym kierunku. To jest jednak możliwe głównie na trasach świetnie znanych i dość skomplikowane. W przypadku wyjazdów w nowych kierunkach kierowca powinien w pierwszej kolejności dokonać drogowego researchu, a przecież stosujemy aplikacje nawigacyjne ze względu na oszczędność czasu i prostotę obsługi. Błąd być może jest zatem niewielki i łatwy do usunięcia, ale z pewnością mocno denerwujący. Sprawia przede wszystkim, że nawigacja przestaje myśleć za kierowcę. Staje się mniej intuicyjna oraz wymaga większej uwagi. Pozostaje mieć nadzieję, że Google szybko go usunie.