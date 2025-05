Gdzie w Warszawie najłatwiej paść ofiarą "rondziarzy"? Oto najniebezpieczniejsze skrzyżowania

Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, gdzie grasują "rondziarze". Skupiają się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Bo tam, poruszając się prawym pasem, najłatwiej jest "paść ofiarą" kolizji. A właściwie to kolizję spowodować, ale w taki sposób, aby policja przypisała winę faktycznemu poszkodowanemu.

Srebrny ford upolował 65 odszkodowań. A niektórzy płacą za szkody gotówką

Jak informują nasi koledzy z Wyborczej, wśród warszawskich "rondziarzy", szczególnie wyróżnia się jeden. Srebrny ford na wieluńskich tablicach rejestracyjnych stał się postrachem kierowców. I choć o aucie coraz głośniej robi się w sieci, do tej pory kierowca forda "upolował" co najmniej 65 osób. Co najmniej, bo 65 to liczba kolizji oficjalnie zgłoszonych do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zdarzeń mogło być zatem więcej. Część pewnie zakończyła się wręczeniem gotówki, a nie oficjalną wypłatą z OC.

Zarobki "rondziarzy" mogą być ogromne. Ci potrafią zarabiać nawet kilka tysięcy złotych tygodniowo. Proceder jest opłacalny, zatem nieuczciwi kierowcy cały czas z niego korzystają. Kierowcy powinni się mieć na baczności. Cały czas i w każdym momencie.

Ronda i drogi dwupasmowe. "Rondziarze" korzystają z martwego pola

Nietrudno wskazać miejsca, w których grasują osoby wymuszające odszkodowania z OC. Skupiają się na drogach, na których szczególne pole do popisu daje tzw. martwe pole. Grasują zatem na dużych rondach, ale również drogach z dwoma czy trzema pasami ruchu w każdym kierunku.

Zasada ich działania jest prosta. Na rondzie poruszają się prawym pasem do momentu, w którym inny kierowca z lewego nie postanowi opuścić skrzyżowania. W takim przypadku po prostu wjeżdżają w niego. Na drogach dwupasmowych "czają się" w martwym polu i czekają na moment, w którym pojazd postanowi zmienić pas ruchu. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że "rondziarze" na ogół za środek transportu wybierają rzadkie modele z utrudnionym dostępem do części. Tak, aby maksymalnie wywindować kwotę ewentualnego odszkodowania.

Gdzie można spotkać "rondziarzy" w Warszawie?

Jak donoszą nasi koledzy z Wyborczej, w sieci można się natknąć na relacje spotkań z "rondziarzami" w rejonie warszawskiego ronda Reagana i Radosława oraz ulic Żwirki i Wigury, Górczewskiej i Grójeckiej. To ich teren działania.

Sekwencję przypadków z okolic ronda przy Arkadii dokładnie opisał jeden z kierowców. 40-latek prowadzący słynnego już forda na wieluńskich numerach ledwie rozliczył się za kolizję z Uberem, a chwilę później brał udział w kolejnym zdarzeniu. Samochód zwrócił uwagę "widza", bo nosi ślady wielu spotkań z innymi pojazdami. Był mocno pokiereszowany.