Kierowca Formuły 1 otrzymuje groźby śmierci od argentyńskich kibiców. Zespół wydał oświadczenie

Jack Doohan jest Australijczykiem. Ma 22 lata. Swoją karierę zaczynał od Formuły 3. W 2021 r. został jej wicemistrzem. Później trafił do Formuły 2, został kierowcą testowym Formuły 1, aż wszedł do pierwszego składu F1 w teamie Alpine. Niestety Doohanowi nie idzie najlepiej za kółkiem najważniejszego bolidu.

Stary Doohan wyśmiał wypadek Colapinto podczas GP F1?

Skutek? Jack Doohan został podmieniony przez team Alpine na Franco Colapinto. Został kierowcą rezerwowym. Colapinto po raz pierwszy pojawił się w nowej roli podczas GP Emilii Romanii. Niestety nie poszło mu najlepiej. Na jednym z zakrętów jego bolid złapał pobocze. Kierowca zupełnie stracił panowanie nad pojazdem. Doszło do wypadku, który wyeliminował Argentyńczyka z dalszej rywalizacji.

W tym punkcie zaczyna się ta historia. Bo zaraz po wypadku, w sieci pojawił się screen postu ponoć opublikowanego na Instagramie przez Michaela Doohana, czyli ojca Jacka. Michael to sława świata motosportu. To pięciokrotnego mistrza świata MotoGP. I w ramach wsparcia dla syna, postanowił wyśmiać umiejętności jego następcy. Opublikował zdjęcie z wypadku z napisem "bardzo imponujące" i roześmianymi emotkami.

Doohanowie spotkali się z agresją kibiców z Argentyny. A post był fałszywy...

Taki post wprawił we wściekłość argentyńskich fanów. Ci postanowili bronić swojego zawodnika. Sprawa nakręciła się do tego stopnia, że Doohanowie zaczęli otrzymywać groźby śmierci. A pikanterii sprawie dodaje fakt, że rzekomy post Michaela Doohana został zmanipulowany. Stary Doohan wcale nie naśmiewał się z umiejętności Colapinto i tak naprawdę nawet słowem nie skomentował wypadku. Historia została zmyślona przez internetowego hejtera.

Źródłem screenu z instagramowej relacji z profilu Michaela Doohana stał się serwis Formulafakers. Konkretnie to jego kanał w serwisie X. Co na to redakcja? Ta, widząc spiralę nienawiści, która się nakręciła, zaczęła przepraszać. Opublikowała oświadczenie, w którym pisze, że: "opublikowanie tego zrzutu ekranu było błędem. Rodzina Doohan nie zasługuje na to, by być atakowana w sposób, w jaki ewidentnie została zaatakowana za nasz fałszywy post. Nie spodziewaliśmy się, że ten post spowoduje jakiekolwiek szkody."

W sprawie wypowiedział się także team Alpine. Przypomniał, że za maską superherosa, kierowcy F1 ukrywa się człowiek. Człowiek, który ma uczucia i rodzinę. Dlatego zespół nie może się zgodzić na agresywne reakcje kibiców i prosi o szacunek w stosunku do kierowców.

Puścili fejkową informację o Doohanie bez jej sprawdzenia

Sprawa została wyjaśniona? I tak, i nie. Tak, bo dziś już na 100 proc. wiadomo, że informacja była fejkowa. Nie, bo z pewnością wyjaśnieniom nie udało się dotrzeć tak daleko do meandrów internetu, jak fejkowemu zdjęciu. Ta sytuacja powinna się jednak stać nauczką. Dla nas wszystkich. Dziś naprawdę trudno jest oddzielić prawdę od fikcji zwłaszcza w mediach społecznościowych. Sprawdzajmy zatem informacje, zanim puścimy je dalej. Bo publikowanie fajkowych screenów może wyrządzić naprawdę wiele krzywdy.