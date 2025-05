Administracja Trumpa chce zdelegalizować układ start-stop w autach. Czy to dobry pomysł?

System start-stop jest obowiązkowy w samochodach. Nie tylko w Europie, ale i Stanach Zjednoczonych. Teraz USA może jednak znieść konieczność jego montowania w pojazdach. Tak przynajmniej wynika z deklaracji administracji Donalda Trumpa.

Start-stop ma zwolenników i przeciwników. Jakie są argumenty?

Zasada działania systemu start-stop jest prosta. Za każdym razem, gdy auto zatrzymuje się, silnik gaśnie. Gaśnie po to, aby spalić mniejszą ilość paliwa i punktowo wyemitować mniej szkodliwych związków. Jak wskazują wyliczenia, start-stop może obniżyć zapotrzebowanie na benzynę o 7 do nawet 24 proc. Dużo zależy od natężenia korków. Poza tym układ korzysta ze specjalnego rozrusznika i akumulatora. Te są dostosowane do gaszenia jednostki.

Układ nie zawsze jest jednak lubiany przez kierowców. Ogranicza możliwość szybkiego startu spod świateł czy podczas manewru skrętu, a do tego osłabia pracę klimatyzacji na postoju. Użytkownicy aut boją się także o trwałość silników czy akumulatorów z uwagi na ciągłe gaszenie i rozruchy. Nad postulatami drugiej strony postanowił rozgrzeszyć się Lee Zeldin – szef amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Zapowiedział wykasowanie start-stop z listy obowiązkowego wyposażenia samochodów.

Kierowcy nienawidzą start-stop. Ale skąd amerykański polityk to wie?

Polityk napisał na swoim koncie w serwisie X, że "technologia stop/start: gdzie twój samochód gaśnie na każdym czerwonym świetle, aby firmy otrzymały trofeum za udział w ochronie klimatu. EPA to zatwierdziła i wszyscy tego nienawidzą, więc to naprawiamy." Zapowiedź zmian wzbudziła dyskusję i prowadzi do podstawowego pytania. Czy to dobry pomysł?

Nietrudno dość do wniosku, że nowy postulat administracji Trumpa jest mocno demagogiczny. Wybrali temat, który okaże się nośny. Tak, aby pokazać, że prace w rządzie wrą. Szczególnie że teza została poparta pustym stwierdzeniem mówiącym o tym, że "wszyscy tego nienawidzą". Wszyscy, czyli konkretnie kto? Trumpowski minister mówi także o eliminacji rozwiązania, które nie przynosi realnych korzyści środowisku i ludziom. Tylko skąd on to wie? Na podstawie jakich badań wysuwa takie wnioski?

Jak się ładnie obieca... Likwidacja start-stop stanie się faktem?

Postulat z usunięciem systemu start-stop z samochodów jest typowym przykładem zaspakajania potrzeb tłumu. Choć w tym punkcie warto wspomnieć o jeszcze dwóch rzeczach. Przecież start-stop nie jest wymogiem. Kierowca, który nie chce z niego korzystać, nie musi. Wystarczy, że naciśnie przycisk na konsoli. Przeciwnicy rozwiązania nie są zatem przymuszani do jazdy z gasnącym silnikiem na czerwonym. Cały czas mają wybór.

Dodatkowo pamiętajmy o tym, że na razie mówimy o zapowiedzi formowanej w blasku reflektorów. Poczekajmy, aż przerodzi się ona w gotowy akt prawny. O ile w ogóle się przerodzi.