Nowe Renault 4 E-Tech to elektryk pełen atutów. Niskie zużycie energii to nie ściema

Francuzom wyraźnie zależy na upowszechnieniu samochodów zelektryfikowanych i w pełni elektrycznych. Portfolio marek francuskich pęka w szwach od samochodów z akumulatorami trakcyjnymi, do których przekonuje się coraz więcej zmotoryzowanych. Pod względem wydajności jedne modele są lepsze, inne gorsze, a ich wspólną cechą jest ekologiczne podejście do mobilności. Marką wyróżniającą się w tym obszarze jest Renault mocno zaangażowane w zmniejszanie śladu węglowego, transformację technologiczną oraz tworzenie aut bardziej przystępnych cenowo i zwyczajnie wpadających w oko. Świeży przykład to Renault 5 nowej generacji, a teraz przyszedł czas na Renault 4.

REKLAMA

Zobacz wideo

Reinkarnacja auta dla każdego

Renault w ostatnim czasie skupiające uwagę na niedużych, uniwersalnych pojazdach, fenomenalnie radzi sobie z przywracaniem kultowych samochodów. W salonach sprzedaży zaparkowała już "piątka", która zdobyła tytuł Car of the Year 2025, w 2026 roku ma powrócić Twingo, a aktualnie uwagę na sobie skupia "czwórka". Dzieje się tak nie bez powodu, bo Renault 4 jest rozpoznawalnym i cenionym modelem z przeszłości, który został zaprojektowany w powojennej rzeczywistości.

Renault 4 debiutowało w 1961 roku. To uniwersalne i skromne auto sprzedawano przez nieco ponad trzy dekady, na pięciu kontynentach i w ponad stu krajach. Do 1992 r. na całym świecie model 4 znalazł więcej niż osiem milionów nabywców. Wynik ten przekłada się na czwarte miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się aut wszech czasów. Ówczesny szef firmy Pierre Dreyfus powiedział o Renault 4, że samochód ten jest jak dżinsy: dla każdego.

Klasyczne Renault 4 i nowe Renault 4 E-Tech electric Fot. Rafał Mądry

Klasyczne Renault 4 Fot. Rafał Mądry

Współczesna odsłona bestsellera

Renault ma chrapkę na kolejny triumf, ale tym razem potencjał widzi w "czwórce" na prąd. Pojazd ten ma spełnić w maksymalnym stopniu potrzeby klientów, niezależnie od sposobu użytkowania. Podczas gdy elektryczne Renault 5 E-Tech adresowane jest raczej do mieszkańców miast, tak korzystające z tej samej platformy AmpR Small, ale już trochę większe Renault 4 E-Tech, celuje w szerszą grupę odbiorców rozważających przejście na napęd elektryczny. Jakim kluczowym argumentem ma przekonać do siebie współczesny model 4? Producent widzi to tak:

Będzie opierać się na tym samym kluczowym haśle, co jego pierwowzór, jakim jest wszechstronność. To właśnie ten atut pozwoli mu przyciągnąć do siebie użytkowników, niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne dojazdy do pracy, weekendowe wypady czy rekreacyjne wycieczki, w pojedynkę lub z rodziną, użytkowanie w mieście, na wsi, jazdę po górach czy na autostradzie.

Nowe Renault 4 Fot. Rafał Mądry

Nowe elektryczne Renault 4 Fot. Rafał Mądry

Charyzmatyczny design

Francuzom genialnie wyszło połączenie nowoczesności ze stylem retro. Rozpoznawalna sylwetka i wygląd różnych fragmentów karoserii to jednoznaczne nawiązania do pierwowzoru. Ikonę lat 60., której design ewoluował z biegiem lat, dostrzec można w wielu na nowo zaprojektowanych detalach. Mowa o takich elementach, jak osłona chłodnicy z okrągłymi reflektorami, charakterystycznie przetłoczona pokrywa silnika oraz dach, kształt przednich błotników, pochylone tylne słupki z małym niesymetrycznym oknem, czy tylne światła w kształcie osadzonych pionowo kapsułek. Trzy charakterystyczne linie przetłoczenia na drzwiach mają za zadanie przypominać plastikowe listwy ochronne z dawnego Renault 4 GTL.

Znakiem czasów jest podświetlane logo osadzone w atrapie grilla z podświetlanym konturem, a także w pełni LED-owe oświetlenie pojazdu. Natomiast wykonane z tworzyw sztucznych, spore powierzchnie chroniące dolne fragmenty karoserii, kojarzą się jednoznacznie z crossoverem. Szerokie osłony nadkoli, progów oraz zderzaków z wypustami imitującymi klasyczne odboje, dodają nowemu wcieleniu Renault 4 właśnie cech crossovera, jakim w gruncie rzeczy ten samochód jest.

Dla podbicia uniwersalności, a przy okazji zwiększenia ochrony akumulatora trakcyjnego umieszczonego w podłodze, prześwit został zwiększony do 181 mm. 18-calowa koła (zawsze w tym rozmiarze) wypełniające nadkola mają atrakcyjny wzór i szerokie opony. Przebojowe osoby pełny dach będą mogły zamienić na rozsuwany elektrycznie dach płócienny, który eliminuje relingi (otwór dachowy o długości 92 cm i szerokości 80 cm). Personalizacja auta obejmuje aż kilkaset możliwych kombinacji wyglądu nadwozia.

Renault 4 E-Tech electric w wersji Techno Fot. Rafał Mądry

Renault 4 E-Tech electric w wersji Techno Fot. Rafał Mądry

Zwrotne i komfortowe auto

Platforma zapewnia autu dużą zwrotność i poczucie dynamiki na drodze (dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości, wielowahaczowej tylnej osi i kołom rozstawionym po kątach) z niewielką dodatkową dawką komfortu. Zawieszenie Renault 4 E-Tech cechuje się mniej sztywnymi nastawami, niż w przypadku Renault 5. W ten sposób dopasowano charakter auta do bardziej uniwersalnych zastosowań. Podczas pierwszego testu doceniłem zarówno stabilność jazdy po łukach, jak i skuteczność tłumienia wstrząsów. Układ kierowniczy charakteryzuje się krótkim przełożeniem (14,5:1) i zmniejszoną do 10,8 m średnicą zawracania dla zapewnienia większej zwrotności. Dodam jeszcze, że samochodem tym można holować przyczepkę lub małą przyczepę kempingową o masie do 750 kg.

Przyzwoite osiągi i zasięg

Renault będzie oferować model 4 E-Tech z jednym z dwóch akumulatorów litowo-jonowych (40 kWh i 52 kWh) i mocy silnika 120 KM lub 150 KM. Zasięg bazowej wersji ma przekraczać 300 km, a topowej dobijać do 409 km (cykl WLTP), aczkolwiek doświadczenie pokazuje, że takie deklaracje producentów samochodów elektrycznych trzeba traktować ostrożnie. Samochód w odmianie z mocniejszym napędem oferuje 245 Nm maksymalnego momentu obrotowego (w słabszym wariancie 225 Nm) i zdecydowanie nie jest zawalidrogą. Wersja ta daje poczucie dynamiki - w końcu rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie 8,2 s i może jechać z prędkością maksymalna wynoszącą 150 km/h (ograniczenie elektroniczne).

platforma w pełni elektrycznego Renault 4 E-Tech Fot. Rafał Mądry

Niskie zużycie energii to nie ściema

Tryby jazdy aktywowane w ustawieniach systemu MULTI-SENSE (duży przycisk na kierownicy) dostosowują charakter samochodu do potrzeb kierowcy. M.in. dzięki temu systemowi zużycie energii potrafi być naprawdę niskie. Niespieszny styl jazdy w trybie "Eco" przełoży się na wynik 10-11 kWh/100 km. Bardziej żywiołowe pokonywanie kilometrów będzie oznaczać zużycie około 14-15 kWh/100 km. Ja wraz z kolegą z innej redakcji, podczas testu na trasie liczącej ponad 200 km, która była wytyczona poza trasami szybkiego ruchu, bez wysiłku uzyskałem zużycie 13,1 kWh/100 km. Podawane przez producenta, homologowane zużycie energii w cyklu mieszanym to 15,1 kWh/100 km. Masa samochodu gotowego do jazdy w przypadku wariantu z większą baterią wynosi 1462 kg.

Łopatki umieszczone za kierownicą służą do regulowania siły odzyskiwania energii kinetycznej. Do wyboru są cztery poziomy rekuperacji. Co ciekawe, pojazdem tym da się jeździć używając tylko prawego pedału (tryb "one pedal"), który służy zarówno do przyspieszania, jak i wydajnego hamowania rozpędzonego samochodu (auto zwolni do całkowitego zatrzymania).

Cyfrowe zegary w Renault 4 E-Tech electric Fot. Rafał Mądry

Ładowanie w domu potrwa 4,5 godziny

Każde Renault 4 E-Tech electric jest wyposażone w ładowarkę AC o mocy 11 kW do codziennego użytku oraz ładowarkę DC o mocy 80 lub 100 kW na dłuższe trasy. Korzystając z mocy 11 kW ładowanie akumulatora o pojemności 52 kWh, od 10 proc. do 100 proc. potrwa 4 godz. 30 min. Po podpięciu auta do ładowarki DC 100 kW czas ładowania od 15 proc. do 80 proc. wyniesie 30 minut.

Ponadto ładowarka AC 11 kW jest dwukierunkowa – umożliwia korzystanie z funkcji V2L (vehicle-to-load). W ten sposób samochód może zamienić się w źródło energii dla urządzeń elektrycznych 220 V o mocy do 3700 W. Komfort cieplny wewnątrz samochodu w chłodniejsze dni zapewni obecna w wyposażeniu pompa ciepła.

Ładowanie samochodu elektrycznego Fot. Rafał Mądry

Renault 4 jest większe od Renault 5

Pięciomiejscowe Renault 4 pozycjonowane w górnym przedziale segmentu B (konkurenci to: Fiat 600e, Jeep Avenger, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, Kia Niro, MINI Aceman), z długością 4,14 m jest większe od Renault 5, które mierzy 3,92 m. Aby zwiększyć przestrzeń wewnątrz, rozstaw osi wydłużono do 2,62 m (w "piątce" parametr ten wynosi 2,54 m). Funkcjonalny bagażnik potrafi zmieścić 420 l bagaży o dysponuje bardzo niskim progiem załadunkowym. Dla porównania Renault 5 połknie 326 l ładunku. Pokrywa bagażnika jest automatyczna, a pod podłogą dostępny jest głęboki schowek z wyjmowanym 44-litrowym pojemnikiem.

Miłe wrażenie stwarza wyrafinowane wnętrze auta, pozwalające na wiele możliwości aranżacji. Tworzywa i tkaniny użyte w wykończeniu pozytywnie wpływają na odbiór otoczenia. W testowanej wersji Techno, tapicerka została wykonana z ekologicznego materiału przywodzącego na myśl dżins, przeszytego pomarańczową nicią, z ozdobnymi miedzianymi nitami na bokach foteli. Same fotele zostały mocno wyprofilowane i przyjemnie podtrzymują ciało. Uda się je zarówno mocno przybliżyć do podłogi, jak i podnieść w celu wygodnej obserwacji drogi z wyższej pozycji.

Kierownica regulowana w dwóch kierunkach zawiera w kolumnie dźwignię służącą do wyboru biegu, a także kultowy pilot sterowania radiem czy odtwarzaną muzyką. Oparcie kanapy dzieli się w stosunku 40/60, a przedni fotel pasażera ma funkcję położenia w stolik. Zaleta ta w przypadku wyjątkowych potrzeb transportowych pozwala uzyskać długość załadunku wynoszącą 2,20 metra. Kanapa nadaje się nie tylko na wygodne podróżowanie z dziećmi, bo na tylnych miejscach dadzą radę usiąść też osoby dorosłe (ja mierzę 172 cm wzrostu i po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, potem swobodnie usiadłem za sobą).

Wnętrze Renault 4 E-Tech electric w wersji wyposażenia Techno Fot. Rafał Mądry

Wnętrze Renault 4 E-Tech electric w wersji wyposażenia Techno Fot. Rafał Mądry

Projekt deski przejęty z Renault 5 E-Tech

Komfort wnętrza wyraża się również w postaci licznych schowków i praktycznych rozwiązań rozmieszczonych w sposób dostępny dla wszystkich pasażerów. Wewnątrz znajdują się schowki o łącznej pojemności 23,3 litra, z czego 9,2 litra przeznaczone dla pasażerów na tylnych siedzeniach. Oferta akcesoriów zawiera pomysłowy wiklinowy, pleciony koszyk na bagietkę, który po raz pierwszy pojawił się w Renault 5 E-Tech.

Projekt kokpitu został niemal w całości przejęty z Renault 5 E-Tech. Mi to nie przeszkadza, ale mogą pojawić się opinie, że producent mógł skłonić się ku większej indywidualności modelu 4. Układ ten ma swoje zalety, bo panel sterowania klimatyzacją ma fizyczne przyciski, a mięsista kierownica przyjemnie układa się w dłoniach. Najważniejsze miejsce w kabinie zajmuje deska rozdzielcza z dwoma ekranami, które współpracują z systemem pokładowym OpenR Link bazującym na Android Automotive z wbudowaną wyszukiwarką Google.

Zegary w podstawie mają przekątną 7", a w lepszej wersji 10,1". Ekran główny zawsze jest 10-calowy. Prosty i intuicyjny system daje się obsługiwać dotykowo jak tablet, a także głosowo. Jest również kompatybilny z systemem Android Auto i Apple CarPlay przewodowo i bezprzewodowo. Platforma jest przystosowana do najbardziej zaawansowanych usług mobilnych oraz instalacji systemów wspomagania jazdy z wyższego segmentu, takich jak Active Driver Assist do jazdy autonomicznej poziomu 2. Dziwi więc fakt, zastosowana kamera cofania przekazuje na ekran obraz marniej jakości.

Wnętrze elektrycznego Renault 4 E-Tech Fot. Rafał Mądry

10-calowy ekran dotykowy w Renault 4 E-Tech electric Fot. Rafał Mądry

Ceny wciąż są jeszcze tajemnicą

Koncern Renault ewidentnie chce być liderem kategorii sprzedaży aut elektrycznych na Starym Kontynencie, dlatego wprowadza do sprzedaży całą armię różnych elektryków (włącznie z budżetową Dacią Spring) i samochodów o bardzo atrakcyjnym wizerunku. Takie jest Renault 5 E-Tech, w którego wyglądzie można się zakochać. Efekt miękkich nóg pewnie też będzie się pojawiać przy Renault 4 E-Tech, bo to równie fenomenalny pojazd, który wyróżnia się niskim zapotrzebowaniem na zużycie energii. Czy atuty te przemówią do klientów? Ostatecznym argumentem będą ceny, które nie zostały jeszcze ujawnione. Renault ustawia "czwórkę" w swojej gamie powyżej "piątki", a to znaczy, że będzie od niej droższa, ale też praktyczniejsza. Według przedstawicieli polskiego importera ceny mają być jednak atrakcyjne. Czy takie faktycznie będą? Przekonamy się o tym już w czerwcu. Auto trafi do oferty w trzech wersjach wyposażenia: Evolution, Techno i Iconic.

Nowe elektryczne Renault 4 E-Tech będzie samochodem w całości wyprodukowanym w Europie, włącznie z silnikiem i akumulatorem, co daje prawo do osadzenia na pojeździe znaku "Wyprodukowano we Francji". W zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, łączny wskaźnik materiałów z recyklingu wykorzystanych w budowie pojazdu wynosi 88,6 proc. Materiał został zrealizowany na wyjeździe zagranicznym sfinansowanym przez Renault Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.

Podświetlany grill w nowym Renault 4 E-Tech electric Fot. Rafał Mądry