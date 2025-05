Największy samochodowiec świata już nie jest największy. Rekord utrzymał się kilka tygodni

To było wielkie wydarzenie. BYD kilka tygodni temu zwodował swój nowy transportowiec, który może pomieścić nawet 9,2 tys. pojazdów. Następnie wyładował pokłady statku i wysłał go wraz z ładunkiem do Brazylii. Firma zapowiedziała również wprowadzenie do służby kolejnych tego typu statków. Rekordowych statków, warto dodać.

9,5 tys. aut w jednym transporcie. SAIC odbiera tytuł BYD-owi

BYD Shenzhen wyruszył z portu na początku maja. W czasie pierwszej podróży zastała go jednak nieciekawa informacja. Ruszył z Chin jako największy statek transportujący auta na świecie. Zanim dotrze do Brazylii, straci jednak tytuł. Mamy bowiem nowego lidera. Tym jest Anji Ansheng. Statek został zbudowany przez SAIC Anji Logistics Co. Ltd. i należy do SAIC Motor Corporation Limited. Firmę SAIC, która jest obecna w Europie głównie za sprawą odnoszącego pierwsze sukcesy MG oraz Maxusa.

Ten transportowiec przebija rekord BYD-a o 300 pojazdów. Pozwala bowiem na jednorazowy transport nawet 9,5 tys. aut. Na możliwość przewożenia takiej ilości pojazdów składa się ładowność wyliczona przez inżynierów na 21 tys. ton. Co więcej, nowy statek ma aż 239 m długości. To tak, jakby położyć na wodzie Pałac Kultury i Nauki z Warszawy. Statek korzysta z napędu opartego na LNG.

Chińczycy produkują auta u siebie i wywożą je drogą morską na zagraniczne rynki

Chińczycy mocno się rozpędzili. Dwukrotna zmiana lidera w kwestii największego transportowca na świecie i to w ciągu jednego miesiąca, jest najlepszym dowodem nowego wyścigu w sektorze motoryzacyjnym. Jednostek przewożących auta będzie z pewnością więcej. Szczególnie że dziś chińska ekspansja na światowe rynki samochodów opiera się głównie na produkcji w Państwie Środka. Firmy z tego kraju naprawdę tanio produkują u siebie i eksportują auta.

Potrzebują do tego procesu ogromnych mocy przerobowych i dopracowanego łańcucha dostaw. Tylko w 2024 r. chińskie marki wywiozły za granicę 6,4 mln pojazdów. Sam SAIC, a więc właściciel Anji Ansheng, osiągnął eksport szacowany na 920 tys. aut. Inwestycja w transportowce wydaje się zatem mocno naturalna. Jej skala pokazuje również determinację chińskich firm i stanowcze pójście w kierunku światowej ekspansji.