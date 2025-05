To jest jak lawina. Następna marka odkłada plan podbicia świata elektrykami

Japońska marka, tak jak pozostali gracze na jej rodzimym rynku, raczej nieufnie spogląda w stronę elektrycznej części motoryzacyjnego świata. W obliczu niezbyt stabilnej sytuacji politycznej i ciągłych zmian prawnych, sceptycyzm okazuje się być jednak najbardziej rozsądną postawą. Marka ogłosiła właśnie, że - co za zaskoczenie - chce zrewidować nieco swoją strategię dotyczącą produkcji pojazdów elektrycznych.

Subaru odkłada elektryfikacyjne plany

Ponowną ocenę planów produkcyjnych można odczytywać jako odsunięcie w czasie produkcji kolejnych modeli elektrycznych, które Subaru planowała wprowadzić na rynek. Na ten moment marka w swojej ofercie ma jedynie jednego elektryka. Mowa o modelu Solterra, czyli crossoverze bazującym na Toyocie bZ4X. W przyszłym roku do gamy modelowej ma dołączyć także Trailseeker, a więc ni mniej, ni więcej model oparty o Toyotę bZ4X Touring, o której więcej możecie dowiedzieć się z dołączonego poniżej artykułu.

Dlaczego jednak Subaru zdecydowało się zrobić krok w kwestii elektromobilności? Głównym powodem jest sytuacja na amerykańskim rynku oraz niepewność w kwestii dalszej polityki celnej prowadzonej przez Donalda Trumpa. Duże znaczenie ma również wyhamowanie popytu na pojazdy elektryczne, które nadal stanowią jedynie kawałek sprzedażowego tortu.

Subaru zmienia strategię. USA dyktują warunki

Ostatnie decyzje nowej amerykańskiej administracji wywołały prawdziwy popłoch wśród producentów. W końcu wysokie cła wpływają nie tylko na kwestie eksportu, ale także utrudniają produkcję i zwiększają jej koszty. W przypadku Subaru polityka celna Donalda Trumpa wyciągnie z kieszeni marki dodatkowe 2,5 miliarda dolarów. Mniej więcej połowa ze wszystkich sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych pojazdów (ok. 350 tys.) jest ściągana zza granicy. Mimo iż marka posiada w USA jedną ze swoich fabryk (zlokalizowana jest w Indianie), jej moce produkcyjne są ograniczone, a rozbudowa na ten moment nie wchodzi w grę.

Aktualna sytuacja marki również nie napawa optymizmem. W ubiegłym roku fiskalnym zysk operacyjny firmy zmniejszył się o 13 proc., zatrzymując się na poziomie 2,7 miliarda dolarów. Globalna sprzedaż również zanurkowała (- 4,1 proc.), co przełożyło się na 936 tysięcy sprzedanych samochodów. Nawet w Ameryce Północnej, dotąd niezawodnym bastionie marki, sprzedaż spadła o ten sam procent – do 732 tysięcy egzemplarzy. Jedyne światełko w tunelu pojawiło się w Japonii, gdzie odnotowano 5,4-procentowy wzrost, do 104 tysięcy pojazdów.