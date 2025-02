Progi zwalniające pojawiają się w coraz większej ilości miejsc, aby poprawić bezpieczeństwo. To jeden z ważniejszych elementów infrastruktury drogowej, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych. Popularnie nazywane są również "śpiącymi policjantami" i oznaczone tablicą A-11a. Najczęściej występują wraz ze znakiem B-33 "ograniczenie prędkości" przez co niektórzy kierowcy mylnie go interpretują.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Czy próg odwołuje ograniczenie prędkości? "Śpiący policjant" spełnia jedno ważne zadanie

Często przed progami zwalniającymi umieszczany jest znak ‘"ograniczenie prędkości" (zazwyczaj do 20-30 km/h). Niektórzy kierowcy błędnie stosują je wyłącznie do "spowalniacza", a tuż po jego przejechaniu dodają gazu, by gwałtownie zahamować przed kolejnym. Popełniają błąd, gdyż zapominają, że formalnie ograniczenie prędkości pozostaje w mocy i ma taki sam zakres obowiązywania, jak każde inne. Progi zwalniające służą bowiem do spowolnienia ruchu na niebezpiecznym odcinku drogi, a nie tylko w ich bezpośrednim miejscu.

Co odwołuje znak ograniczenia prędkości? Warto o tym pamiętać

Ograniczenia prędkości odwołuje pięć rzeczy. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. Znak B-33 przestaje mieć zastosowanie, gdy spełnione są te warunki:

Za progiem zwalniającym znajduje się znak B-34 - "koniec ograniczenia prędkości".

Ograniczenie traci ważność po przejechaniu najbliższego skrzyżowania.

Zaczyna obowiązywać inny znak ograniczenia prędkości.

Koniec lub początek obszaru zabudowanego.

Koniec lub początek strefy zamieszkania.

progi zwalniające Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Potwierdzenie znajdziemy również w przepisach. Mowa o art. 32 pkt. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które jasno mówi, że:

Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki [...] B-33 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Jak oceniasz obecność progów zwalniających na drogach? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.