Kawalkada maluchów zdobywa Amerykę. Podróżnicy właśnie pokonali słynny most

W Polsce nie ma bardziej ikonicznego samochodu, niż Fiat 126p. Maluch był produkowany w naszym kraju od 1973 aż do 2000 r. W sumie powstało blisko 4,7 mln egzemplarzy auta, z czego ponad 3,3 mln opuściło polskie montownie w Bielsku-Białej i Tychach. Fiat 126 uznawany jest za samochód, który zmotoryzował polskie społeczeństwo. To z tym pojazdem praktycznie każdy Polak ma jakieś wspomnienia. Na stałe zapisał się w kanonie.

Miłość do Malucha była trudna. Teraz kwitnie na nowo

Polacy pokochali Malucha. Nie oszukujmy się jednak. W latach 70. i 80. XX wieku nie mieli innego wyjścia. To był najbardziej dostępny ze wszystkich modeli aut. I miłość ta była wtedy naprawdę trudna. Bo 126-tce bez wątpienia nie brakowało wad.

Dziś uczucie do Fiacika jest prawdziwe. Stał się elementem motoryzacyjnej pasji. A pasja pcha kierowców do często dziwacznych wyczynów. W tym przypadku 16. właścicieli Fiatów postanowiło zabrać je do USA na Wielką Wyprawę Maluchów. Choć zabrać to złe słowo. Bo mówimy o 126-tkach, które na co dzień znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Po tablicach na zderzakach wyraźnie widać, że pojazdy są za oceanem zarejestrowane.

Wielka Wyprawa Maluchów, czyli od San Francisco do Route 66

Zasady są proste. 16 pojazdów zostało przetransportowanych na miejsce zbiórki. Konkretnie do Kalifornii. Tam rozpoczyna się ich szalona wyprawa. Jak opisują organizatorzy, "rozpoczniemy przygodę w San Francisco, a następnie drogą numer 1 pojedziemy wzdłuż malowniczego wybrzeża Pacyfiku do Los Angeles i Santa Monica. Tam na końcu najsłynniejszej drogi w USA, czyli Route 66, zakończymy wyprawę."

Maluchy na moście Golden Gate. Widzicie ich tablice?

Wyprawa trwa. Tak właściwie to niedawno wystartowała. Organizatorzy za pośrednictwem profilu Auta PRL Chicago w serwisie Facebook wczoraj opublikowali filmik, który pokazuje przejazd Maluchów najsłynniejszym mostem świata, a więc przeprawą Golden Gate Bridge. Most o długości 2737 metrów łączy półwysep San Francisco z Marin County i stanowił tło wielu filmów. Miesięcznie przejeżdża po nim około 3,4 mln samochodów. A do tego szacuje się, że od momentu wprowadzenia płatnego przejazdu, Golden Gate zarobił na swoją konserwację jakiś miliard dolarów.

Przed uczestnikami Wielkiej Wyprawy Maluchów blisko 400 mil do pokonania. Życzymy im zatem, aby na dystansie ponad 640 km nie napotkali zasadniczych przeszkód. Życzymy im też jak najmniej pękających pasków i problemów z rozruchem. Bo to właśnie z tych usterek Maluch do tej pory słynie wśród polskich kierowców.