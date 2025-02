Mieli pokonać Teslę. W środę ogłosili bankructwo. Nie obyło się bez skandalu

Nikola Corporation, jak wiele innych start-upów w historii, miała zrewolucjonizować rynek pojazdów ciężarowych. Niestety, producent elektryków nie sprostał rynkowym realiom i popadając w coraz większe tarapaty, w końcu ogłosił bankructwo. "Pomimo licznych starań o pozyskanie kapitału, redukcję zobowiązań i poprawę sytuacji finansowej, niestety nie udało się sprostać tym wyzwaniom" – powiedział Stephen Girsky, dyrektor generalny spółki.

Amerykański producent bankrutem. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle

O tym, jak wielkie nadzieje pokładano w Nikola Corp., świadczyła jej giełdowa wycena. W 2020 roku wynosiła ona ponad 30 miliardów dolarów, a więc w więcej, niż wówczas wart był w oczach inwestorów Ford. Co więcej, firma podpisała wielomiliardową umowę z General Motors, w ramach której koncern miał przejąć udziały w spółce warte ok. 2 mld dolarów. Jednak już wtedy pojawiały się wątpliwości co do rzeczywistych możliwości spółki.

Pierwsze kontrowersje, a nawet skandal wywołał raport Hindenburg Research, który oskarżył firmę o wprowadzanie inwestorów w błąd. Zarzucono Nikoli, że niektóre opracowane przez nią techniczne rozwiązania były w rzeczywistości jedynie konceptami. Niestety, pogłoski te się sprawdziły. Co więcej, również sam założyciel i były dyrektor generalny, Trevor Milton, okazał się dużą przeszkodą w drodze do rozwoju marki. Finalnie biznesmen w 2022 roku został skazany za oszustwa finansowe, które związane były ze wspominanym mamieniem inwestorów.



Co warte zaznaczenia, jeszcze w grudniu 2021 roku rozpoczęto produkcję pierwszych pojazdów, jednak wydolność fabryki okazała się znikoma. Do trzeciego kwartału 2024 roku z linii produkcyjnych zjechało łącznie jedynie... 600 pojazdów. Niestety, nie obyło się bez problemów. Wiele egzemplarzy borykało się z różnorakimi usterkami, które doprowadzały m.in. do pożarów, co poskutkowało wycofaniem z ruchu wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy. Wszystko to wzbudzało duże obawy wśród potencjalnych klientów, ograniczając sprzedaż, a także obarczało dodatkowymi kosztami i tak już ledwo zipiące przedsiębiorstwo.

Jeszcze pod koniec 2023 roku spółka dysponowała 464,7 mln dolarów wolnych środków, a niecały rok później, bo już we wrześniu zeszłego roku kwota ta zmalała do 198,3 mln. Na zwołanej wówczas telekonferencji z inwestorami nowy dyrektor generalny Stephen Girsky poinformował, że środki te starczą jedynie na kontynuowanie działalności do pierwszego kwartału 2025 roku. Jak widać, nie rzucał słów na wiatr. W środę firma poinformowała o złożeniu wniosku o upadłość.

Co dalej z Nikola Corporation? Niepewne losy producenta

Dokument został złożony w ramach 11. rozdziału amerykańskiego prawa upadłościowego, co oznacza, że firma będzie próbowała się jeszcze zrestrukturyzować i kontynuować działalność, jednak w ograniczonym zakresie. Zarząd spółki podjął decyzję o sprzedaży dużej części aktywów (wycenił je na kwotę od 500 mln do 1 mld dolarów; głównie obejmują one fabrykę w Coolidge w Arizonie), zapewniając jednocześnie, że środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zostały zabezpieczone i będą planowo wypłacane.