Czy Elon Musk zniszczył trasę ekspresową S5? Przecież nawet nie było go w Nowym Tomyślu

Nad niebem nad Wielkopolską wczoraj były widoczne rozbłyski. Wyglądało to trochę jak deszcze meteorów. Nie było to jednak naturalne zjawisko astronomiczne, a efekt "niekontrolowanego wejścia w atmosferę na terytorium Polski członu rakiety nośnej Falcon 9" – jak podała Polska Agencja Kosmiczna. Człon rakiety uległ spaleniu i spadł na ziemię.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca Audi dachując, z impetem przetoczył się przez posesję

Na Wielkopolskę spadły trzy fragmenty rakiety Falcon 9 SpaceX

Konkretnie komunikat mówi o "członie rakiety nośnej FALCON 9 R/B – obiekcie o numerze NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y". Do czego służy rakieta Facon 9? To całe szczęście nie rodzaj nowej broni, a rakieta nośna. Została zaprojektowana przez amerykańską firmę SpaceX po to, aby wynosić ładunki na orbitę. Może być wykorzystywana zarówno do misji bezzałogowych, jak i załogowych. W tym przypadku była ona wykorzystywana do rozwoju sieci Starlink. Start tej konkretnej odbył się 1 lutego.

Ciekawostek w tym punkcie jest kilka. Rozbłyski na niebie wyglądały efektownie. Temu ciężko się jednak dziwić. Górny stopień Falcona 9 waży w końcu około 4 ton. Składa się m.in. ze zbiornika ciśnieniowego wykonanego z materiału kompozytowego. W sumie w Wielkopolsce do tej pory odnaleziono cztery dziwne obiekty. Pojawiły się one w Komornikach, Wirach koło Komornik oraz koło Nowego Tomyśla, na polu w gminie Kuślin. Tu służby potwierdzają, to elementy rakiety wysłanej przez SpaceX.

Czy kula wbita w jezdnię na S5 to też element Facon 9?

Pojawiły się także doniesienia w sprawie czwartego obiektu. Ten przypomina kulę armatnią lub duży kamień i wbił się w jezdnię drogi ekspresowej S5 na 28. kilometrze w kierunku na Gniezno. Obiekt został zabezpieczony. Na miejscu pojawili się także specjaliści, którzy według TVN24 ocenili, że "to nie element rakiety Falcon 9, a fragment asfaltu". Wygląda na to, że tym razem strach miał jedynie duże oczy. I dobrze, chociaż lepiej poczekać na ostateczne dementi. Gdyby taki przedmiot lecący z kosmosu wbił się nie w jezdnię, a samochód, sytuacja mogłaby skończyć się tragicznie. Fragment jezdni na S5 został naprawiony. Ruch na tym odcinku odbywa się normalnie.

Elon Musk temu winny? Coś tu "nie zagrało"

No dobrze, ale co z tą sprawą wspólnego ma Elon Musk? Wcale nie chodzi o to, że nagonka na amerykańskiego miliardera stała się modna od wyboru Trumpa na prezydenta USA. Wina Muska polega na tym, że jest właścicielem firmy SpaceX, do której Falcon 9 należał. Firmy, która w tym przypadku popełniła jakiś błąd. Pierwszy polega na tym, że fragmenty rakiety po ponownym wejściu w atmosferę powinny ulec prawie całkowitemu spaleniu. W tym przypadku tak się nie stało. To raz.

Dwa rakieta powinna spaść nie na tereny zurbanizowane, a raczej nad oceanem. Czemu tak się nie stało? Jak wyjaśnia w rozmowie z serwisem O2 Karol Wójcicki – autor bloga "Z głową w gwiazdach" – "prawdopodobnie rakieta nie miała już wystarczająco paliwa, aby ponownie odpalić silniki. Proces nie był zatem sterowany, a wejście w ziemską atmosferę było naturalne."