Odcinkowy pomiar prędkości na A2. Wiemy, w którym miejscu na niego uważać

Na drogach coraz częściej możemy spotkać radary, kontrole drogowe w postaci policjantów oraz popularne ostatnio systemy odcinkowego pomiaru prędkości (OPP). Opinie na ich temat są podzielone, niektórzy kierowcy uważają, że przyczyni się to do poprawienia bezpieczeństwa na drogach, a inni, że to tylko kolejny krok rządu do zwiększenia dochodów państwa z mandatów.

Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości? Czy jest przydatny?

Trzeba przyznać, że na odcinkach monitorowanych przez kamery ruch staje się nieco bardziej ostrożny i nie dochodzi do aż tak wielu wypadków. Dla tych kierowców, którzy nie wiedzą jak działa OPP - na początku i końcu kontrolowanego odcinka drogi umieszczone są kamery, które mierzą czas, w jakim pojazd pokonuje odległość między nimi. Na tej podstawie wylicza się czy przekroczył dozwoloną prędkość.

Na A2 pojawi się nowa usługa. Kierowcy spędzą mniej czasu na bramkach (zdjęcie ilustracyjne) Patryk, pexels.com

Nowy, odcinkowy pomiar prędkości straszy na A2. Obciążył kosztami już kilku kierowców

Na nowy odcinkowy pomiar prędkości muszą uważać wszyscy w okolicach Poznania. Odcinkowy pomiar prędkości na A2 to kolejny OPP w Polsce, można go również zobaczyć w okolicach Wrocławia na A4, a kolejne pojawiają się również w mniejszych miejscowościach, jak ostatnio w Gołębiu niedaleko Puław. Kamery na A2 są postawione blisko Poznania. Rozmieszczone zostały na fragmencie autostrady A2, która jest południową obwodnicą tego miasta. Odcinek pomiarowy mierzy aż 12 kilometrów.

Czy odcinkowe pomiary prędkości działają? Nowy OPP wywołał dyskusję wśród kierowców (zdj. ilustracyjne) Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl

Jaka prędkość jest dozwolona na A2?

Zacznijmy od tego, że droga A2 jest bardzo ruchliwa i często dochodziło na niej do wypadków. Z uwagi na takie dane zmniejszono dozwoloną prędkość samochodów ciężarowych oraz motocykli do 120 km/h, autobusów do 100 km/h, a reszty pojazdów do 80 km/h. Z taką maksymalną prędkością można jechać przez A2.