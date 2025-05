Pył hamulcowy to nic innego jak produkt uboczny normalnego tarcia. Jego pojawienie się jest naturalne. Mieszanka drobnych cząsteczek metalu, żywicy i ceramiki powstająca w wyniku zużywania się klocków hamulcowych osadza się na felgach i elementach układu hamulcowego. Zabrudzenia widoczne po jeździe mogą wywoływać niepokój. Czy jest się czego bać?

Czym jest pył hamulcowy? W ten sposób zwiększasz jego ilość

Na ilość i rodzaj pyłu hamulcowego wpływ ma przede wszystkim materiał cierny, który zastosowano w klockach hamulcowych. Ten należy dobrać do konkretnego układu, ale też warunków eksploatacji samochodu. - Około 80 proc. emisji lub pyłu pochodzi ze ścierania tarczy. Ilość usuniętego materiału tarczy zależy jednak od wybranego składu materiału ciernego klocka hamulcowego - tłumaczy w rozmowie z portalem motofakty.pl Marcin Ostrowski, trener techniczny marki Textar.

Tarcie, a więc i ilość powstałego pyłu, zwiększają m.in. agresywna jazda, z ostrym hamowaniem i częstą redukcją wysokiej prędkości. Więcej cząsteczek powstaje też w trakcie jazdy po mieście, z częstym zatrzymywaniem się na światłach i staniem w korku. To dlatego dobranie właściwych klocków może pomóc w zminimalizowaniu gromadzenia się pyłu. A to ważne nie tylko ze względów estetycznych.

Czy pył z klocków hamulcowych jest szkodliwy? Groźniejszy niż spaliny

Uniwersytet w Southampton w Wielkiej Brytanii przeprowadził badanie, z którego wynika, że zużycie klocków hamulcowych może stanowić większe zagrożenie dla zdrowia niż emisje spalin z nowoczesnych silników diesla wyposażonych w filtry usuwające nawet 99 proc. zanieczyszczeń. Drobne cząstki pyłu, w tym miedzi, żelaza i antymonu, wnikają bowiem do płuc, z czasem zwiększając ryzyko chorób układu oddechowego.

Czy pył hamulcowy wpływa na skuteczność hamowania? Sprawdź, jak się go pozbyć

Drobne cząsteczki są naturalnym skutkiem ubocznym tarcia, ale sam pył nie wpływa skuteczność hamowania, jeśli nie gromadzi się w innych elementach układu, np. w zacisku, stopach hamulcowych. Może też uszkodzić felgi i inne elementy gumowe. Jak temu zapobiec? Pamiętaj, by:

regularnie czyścić felgi i inne elementy układu hamulcowego,

zadbać o to, żeby w trakcie wymiany klocków hamulcowych mechanik usunął nagromadzony pył,

stosować środki czyszczące bez silnych kwasów, które mogą uszkodzić felgi i inne elementy układu.

Możesz wykorzystać miękką szczotkę i wodę, środek do czyszczenia hamulców, WD-40 albo deironizer. Dla bezpieczeństwa warto założyć maskę z filtrem.