Co ile powinno się wymieniać olej w silniku? To jedna z podstawowych czynności serwisowych. Ma też ogromne znaczenie dla stanu pojazdu. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że stosowanie się do zaleceń producentów może prowadzić do poważnych problemów i awarii. Ostrzegają przed tym mechanicy.

Natalia Kokhanova / Getty Images/istock.com Otwórz galerię (3)