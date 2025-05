Zdarza się, że znalezienie nawet jednej ciasnej luki, w której udałoby się zaparkować, graniczy z cudem. W tej sytuacji niektórzy zostawiają samochody "pod prąd", czyli po lewej stronie drogi. Tłumaczą to tym, że zakaz parkowania obowiązuje tylko po stronie, po której się znajduje. Jak jest w rzeczywistości?

Czy można parkować po lewej stronie jezdni? Sprawdź, co mówią przepisy

Zerknijmy do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Art. 49 ust. 1 wyraźnie mówi, że po lewej stronie drogi parkować nie można, ale w przepisach wskazano pewien wyjątek.

Zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu.

Jeśli przy wcześniejszym skrzyżowaniu pojawił się znak D-3 oznaczający drogę jednokierunkową, to kierowca może zaparkować "pod prąd". Problematyczny jest jednak zapis dotyczący "jezdni dwukierunkowej o małym ruchu".

Rzecz w tym, że w ustawie nie zdefiniowano, czym jest "jezdnia o małym ruchu". To oznacza, że interpretacja zależy wyłącznie od kierowcy - i policjanta. W wielu miejscach wieczorem ruch jest niewielki, ale już rankiem to się zmienia, a kierowca może skończyć z mandatem. Kluczowy jest więc zdrowy rozsądek i dobra ocena sytuacji. Rzecz jasna znak B-36 (zakaz zatrzymywania się) albo znak B-35 (zakaz postoju) oznacza, że wyjątki nie obowiązują.

Za zaparkowanie niezgodnie z przepisami kierowcy grozi mandat w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny. Jeśli policja albo straż miejsca uzna, że auto utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, dodatkowo może pojazd odholować, a kierowca skończy z karą sięgającą kilkuset złotych.

Czy można parkować na chodniku? Uważaj, bo możesz się niemiło zaskoczyć

Co do zasady zatrzymanie auta na chodniku jest dozwolone, jeśli piesi będą mieli do dyspozycji co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika. Warto pamiętać o jeszcze dwóch ważnych szczegółach.

Czterema kołami na chodnik poza wyznaczonymi miejscami do parkowania mogą wjechać wyłącznie samochody osobowe.

Na chodniku, nawet jednym kołem, parkować mogą jedynie samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 ton.

Nie wolno parkować na chodniku, jeśli w danym miejscu znajdują się znaki zakazujące postoju lub zatrzymywania, w odległości mniejszej niż 10 metrów znajduje się przejście dla pieszych albo ruch pieszych, np. przy skrzyżowaniach, sygnalizacji świetlnej, zatoczce, byłby utrudniony.